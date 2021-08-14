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Giriş Tarihi: 14.8.2021 21:26 Son Güncelleme: 14.8.2021 21:32

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye ile Cezayir'in görüşleri örtüşüyor

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye ile Cezayir’in görüşleri örtüşüyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtane Lamamra ile ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. Burada açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, "Libya, Tunus ve Afrika gibi bölgesel ve uluslararası konularda Türkiye ile Cezayir'in görüşleri örtüşüyor" dedi.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye ile Cezayir'in görüşleri örtüşüyor
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