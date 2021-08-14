Dünyadan taziye mesajı yağdı

ABD
, İngiltere
, Almanya
, Rusya, Çin, İspanya
, İsrail, Ürdün, seller nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlar için taziye ve Türkiye ile dayanışma mesajı gönderdi. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Twitter'da, "NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız, zarar görenlere yardım etmeye hazırız" mesajını paylaştı. İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği Elçi Müsteşarı ve Misyon İkinci Başkanı Marianne Young da Twitter'dan, "Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum" dedi. Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği'nce Twitter'dan yapılan açıklamada da "Bölge halkı ve onlara yardım edenlerle dayanışma içerisindeyiz. Düşüncelerimizle sizinleyiz." ifadesi kullanıldı. İspanya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin Twitter mesajında da "Kalbimiz Türk halkıyla birlikte" ifadeleri yer aldı.