Düşen yangın uçağının barajdan su aldığı son görüntüleri ortaya çıktı

8 Temmuz itibarıyla Adana bölgesinde konuşlandırılan ve bugüne kadar yangın söndürme faaliyetlerinde kullanılan 2020 model BE 200 88450 kuyruk numaralı amfibik yangın söndürme uçağı bugün Kahramanmaraş/Osmaniye bölgesinde çıkan orman yangınında Orman Genel Müdürlüğünün direktiflerine uygun olarak söndürme faaliyetleri yürüttüğü esnada elim hadise vuku bulmuş ve maalesef 8 görevli hayatını kaybetmiştir. Hayatlarını kaybeden görevlilerimiz için üzüntümüz büyüktür. Kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Teknik ve adli inceleme devam etmekte olup, incelemelerin tamamlanmasının ardından elde edilen sonuçlar kamuoyunu ile paylaşılacaktır."