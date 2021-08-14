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Giriş Tarihi: 14.8.2021

Hainlere şafak baskını

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Özgür CEBE Özgür CEBE
Hainlere şafak baskını

Terör örgütü PKK’ya yönelik yurt genelinde şafak vakti operasyon düzenlendi. Adana’da 26, Diyarbakır’da 65, İstanbul merkezli operasyonda 6, Mersin’de ise 4 şüpheli yakalandı

Adana'da PKK/KCK-YPG terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 26 şüpheli gözaltına alındı. Özel harekât polislerinin de katıldığı eşzamanlı operasyonda ekipler, kapıları koçbaşıyla kırarak girdikleri adreslerde arama yaptı. Gözaltına alınan 26 şüpheli, adli tıp birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü. Polis, adresinde bulunamayan 3 zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Diyarbakır'da, terör örgütü PKK adına eylem ve faaliyetlerde bulunup, örgüt propagandası yaptığı belirtilen şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınanların sayısı 65'e yükseldi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İstanbul, Bingöl ve Tekirdağ'da terör örgütü PKK'ya yönelik gece saatlerinde operasyon düzenlendi. Adreslere yapılan baskında 6 şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerce yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyaller ele geçirilirken, operasyon anı kameralara yansıdı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Mersin'de, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.

PROVOKATÖRLER DE VAR
Operasyonda yakalanan şüphelilerden bazılarının, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yapılan provokatif paylaşımlarda bulunan, yayan ya da yayılmasını sağlayanlar arasında olduğu öğrenildi.

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Hainlere şafak baskını
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