Hainlere şafak baskını

Adana
'da PKK/KCK-YPG terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 26 şüpheli gözaltına alındı. Özel harekât polislerinin de katıldığı eşzamanlı operasyonda ekipler, kapıları koçbaşıyla kırarak girdikleri adreslerde arama yaptı. Gözaltına alınan 26 şüpheli, adli tıp birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü. Polis, adresinde bulunamayan 3 zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Diyarbakır
'da, terör örgütü PKK adına eylem ve faaliyetlerde bulunup, örgüt propagandası yaptığı belirtilen şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınanların sayısı 65'e yükseldi.
İstanbul
Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İstanbul, Bingöl
ve Tekirdağ
'da terör örgütü PKK'ya yönelik gece saatlerinde operasyon düzenlendi. Adreslere yapılan baskında 6 şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerce yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyaller ele geçirilirken, operasyon anı kameralara yansıdı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Mersin
'de, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.
PROVOKATÖRLER DE VAR
Operasyonda yakalanan şüphelilerden bazılarının, sosyal paylaşım sitesi Twitter
üzerinden yapılan provokatif paylaşımlarda bulunan, yayan ya da yayılmasını sağlayanlar arasında olduğu öğrenildi.