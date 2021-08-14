Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri HDP Muş İl Eş Başkanı Belma Nergiz tutuklandı
Giriş Tarihi: 14.8.2021 14:49

HDP Muş İl Eş Başkanı Belma Nergiz tutuklandı

DHA
HDP Muş İl Eş Başkanı Belma Nergiz tutuklandı

Muş'ta, terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan HDP İl Eş Başkanı Belma Nergiz, tutuklandı.

Muş Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 11 Ağustos günü düzenlenen operasyonda, aralarında HDP İl Eş Başkanı Belma Nergiz'in de bulunduğu 5 kişi 'terör soruşturması' kapsamında gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde de arama yapıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Belma Nergiz, 'terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla olmak üzere 4 şüpheli ise serbest bırakıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
HDP Muş İl Eş Başkanı Belma Nergiz tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA