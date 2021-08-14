Kılıçdaroğlu Engin Altay’ı yalanladı

Kastamonu ve Sinop sel felaketinin ardından yaralarının sarmaya çalışırken CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay akıllara zarar bir açıklamada bulundu. Altay, "İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerinden gelen ekipler 'size ihtiyacımız yok' denilerek şehre sokulmadı" iddiasını ortaya attı. Altay'ın sözlerini ise Kemal Kılıçdaroğlu yalanladı. Kılıçdaroğlu Sinop'taki sel bölgesinde yaptığı açıklamada, "Belediye başkanlarımız elinden gelen bütün çabalarımızı gösterdiler. İstanbul Büyükşehir Belediye başkanımızın güçlü bir ekibi ve araçları var burada. Diğer belediye başkanlarımızın da var." ifadelerini kullandı.



Kastamonu ve Sinop'ta yaşanan felaketin ardından sel ve heyelanla mücadele devam ediyor. Geçtiğimiz gün bölgeye giderek açıklamalarda bulunan CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay, afet noktalarına CHP'li belediyelerden gelen desteğin kabul edilmediğini belirtmişti.



Altay, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin gönderdiği itfaiye ve su TIR'ları 'ihtiyacımız yok' denilerek şehre sokulmamış. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden gelen itfaiye ekiplerine 'size ihtiyacımız yok' denmiş" ifadelerini kullanmıştı. Altay'ın dün yaptığı bu açıklamalardan sonra bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yalanlandı. Kılıçdaroğlu Sinop'taki sel bölgesinde yaptığı basın açıklamasında, "Belediye başkanlarımız elinden gelen bütün çabalarımızı gösterdiler. İstanbul Büyükşehir Belediye başkanımızın güçlü bir ekibi ve araçları var burada. Diğer belediye başkanlarımızın da var." şeklinde konuştu.