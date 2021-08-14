Mucize kurtuluş

Kastamonu
'nun Bozkurt ilçesinde kuvvetli yağış ve arkasından gelen selin ardından Ezine Çayı'nın taşmasıyla kent merkezi ve ilçeye bağlı mahalleler su altında kaldı. İnşaat işçisi Yılmaz Erseverli de, selden arabasını kurtarmak isterken suya kapıldı ve boğulmaktan son anda kurtuldu. Erseverli, yaşadığı korku dolu anları SABAH'a anlattı: Evde otururken belediye ekiplerinin "Arabalarınızı çayın kenarından alın" anonsunu duydum. Arabanın yanına gittiğimde 20 santimetre civarında su vardı. Arabanın kapısını açtım, gelen selin şiddetinden dolayı kapıyı bir daha örtemedim. Sel suları arabayı sallamaya başlayınca arabaya tutunarak dışarı çıktım. Yan tarafta bulunan binanın korkuluklarına tutundum. Gelen sel beni binanın boşluğuna itti. 25-30 metre suyun altında boğulma tehlikesi yaşayarak sürüklendim. Binanın ön tarafına çıktıktan sonra o kısımda beton parçası vardı. Yaklaşık 1 saat kadar orada bekledim. Oradayken iki çocuğum aklıma geldi. 'Su daha da yükselir mi' diye onun korkusunu yaşadım. Çaydan gelen sular, iki binanın arasına ağaç yığını getirdi. O ağaçlar sayesinde karşı binaya geçtim. Sabaha karşı da bizi kurtardılar.