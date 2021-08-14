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Giriş Tarihi: 14.8.2021

Rize, Ordu ve Erzurum’da şiddetli yağış

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Rize'de sağanak dolayısıyla çeşitli noktalarda heyelanlar meydana geldi. Çayeli'nde Ağaran Şelalesi taştı. Şelalenin alt kısmındaki yol ulaşıma kapandı, hasar oluştu. Ordu'nun Fatsa ilçesinde sağanak dolayısıyla Karadeniz Sahil Yolu'nu su bastı. Sürücüler, uzun araç kuyruklarının oluştuğu yolda yükselen su dolayısıyla zor anlar yaşadı. Bölgedeki çok sayıda işyerini de su bastı. Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, yağış nedeniyle gerekli olmadıkça dışarıya çıkılmamasını istedi. Erzurum'un Oltu ilçesinde etkili olan sağanağın sele dönüşmesi sonucu bir süre trafiğe kapanan Oltu-Erzurum karayolu da ulaşıma açıldı.
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Rize, Ordu ve Erzurum’da şiddetli yağış
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