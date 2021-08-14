Son dakika! Bakanlar sel bölgesinde! İşte felakette son durum

Kastamonu, Sinop ve Bartın'da meydana gelen sel felaketinde şimdiye kadar 57 vatandaşımız hayatını kaybederken, bölgedeki çalışmalar gece gündüz devam ediyor. Felaketin yaşandığı ilk andan bugüne kadar bölgede olan bakanlar sel felaketindeki son durumu aktarıyor.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:
Bulunduğumuz Bozkurt ve Kastamonu'nun diğer ilçeleri, aynı zamanda Sinop'umuz ve Bartın'ımızda meydana gelen sel felaketi sonrasında sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla arkadaşlarımızla ayrı ayrı bölgelerde çalışmalarımıza devam ediyoruz.
"NORMAL OLMAYAN BİR MANZARAYLA KARŞILAŞTIK"
HES'in hemen üzerinde ağaçların kökleriyle beraber suyun şiddeti sebebiyle koparılıp dağın tepesinden büyük bir çıplaklık açıldığını gördük. Normal olmayan bir manzarayla karşılaştık.
"SADECE BOZKURT'TAKİ TABLO 5 DERELİ'NİN ÜSTÜNDEDİR"
Yaşadığımız sel bugüne kadar gördüğüm en ağır tablodur. Sadece Bozkurt'taki tablo 5 Dereli'nin üstündedir. Esnaf açısından, kayıplarımız açısından, altyapı açısından ağır bir tablo var. Etkilediği insan sayısı açısından da ağır bir tablo var. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve yönetiminde afet sonrası vatandaşımıza ve milletimize karşı en ufak bir mahcubiyet yaşamadık. Kimse, 'Nerede bu devlet' demedi. Devlet tüm unsurlarıyla büyük bir çaba ortaya koydu, koymaya devam edecek.
"ELEKTRİĞİN VERİLEMEDİĞİ KÖYLERE HELİKOPTERLE ELEKTRİK GÖNDERİYORUZ"
Biz burada insanların yaralarını sarmak için çaba sarf ederken 'Ben nasıl bir dedikodu oluşturayım, bunu nasıl bir siyaset malzemesi yapayım' düşüncesinde olanlar var. Biz işimizi yapıyoruz. Bin jandarma personelimizle, binin üzerinde AFAD gönüllüsüyle, bini aşkın sadece kamyon, vidanjör ve aynı zamanda bütün temizliği yapabilecek araçlarla birlikte temizlik yapıyoruz. Elektriğin verilemediği köylere helikopterle elektrik gönderiyoruz.
"BU YALAN MAKİNELERİNE MİLLETİMİZİN İTİBAR ETMEMELERİNİ ALTINI ÇİZEREK SÖYLEMEK İSTİYORUM"
Milletimizin, vatandaşlarımızın morali ayakta tutulmaya çalışılıyor. Bu travma kolay bir travma değil. Buranın üzerinden siyaset yapmak ayıptır, insanlık dışıdır, şeytanla işbirliğidir. 'HES patlamış' Bu borulu bir HES, barajlı bir HES değil ki, nasıl patlasın. Ama milletin kafasını karıştıracaklar ve siyaset üretmeye çalışacaklar. Bu yalan makinelerine milletimizin itibar etmemelerini altını çizerek söylemek istiyorum.
"TOPLAM 77 İHBAR VAR"
500 kişi, 1000 kişi öldü. Kimden duydun? Oradan bir görevli söyledi.112'ye gelen kayıplar 143 civarındaydı vefatlar da dahil olmak üzere. Aralarında mükerrer oldu, daha sonra ihbarların sayısı arttı. Onlardan ulaştıklarımız, yaşadıklarını gördüklerimiz oldu. Bütün bunları düşe düşe ihbar rakamı 62 buradaki ihbar, yaklaşık 15 de Sinop'taki ihbar, toplam 77. Bu 77'nin hepsi kayıptır veya arama kurtarma yapılacak diye bir şey yok. Bunları abartmak kimin ne işine geliyor, bilmiyorum. Öyle dedikodularla karşı karşıyayız ki. Bence muhalefetin bu olmaması gerekir.