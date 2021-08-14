Son dakika: Sel felaketinde bilanço artıyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 40’a yükseldi

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sel nedeniyle Kastamonu'da 34, Sinop'ta 6 kişinin hayatını kaybettiğini, Bartın'da kaybolan bir kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.
AFAD'dan Batı Karadeniz'deki sele ilişkin yapılan açıklamada, tüm kurumların, personel ve araç desteğiyle tahliye, arama kurtarma ve müdahale çalışmalarına devam ettiği belirtildi.
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Açıklamada, "Sel nedeniyle Kastamonu'da 34, Sinop'ta 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 9 vatandaşımızın tedavilerine hastanelerde devam edilmektedir. Bartın'da kaybolan bir vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir." bilgisine yer verildi.
Bartın'ın Ulus Akörensöküler köyünde kaybolan kişiyi arama çalışmalarının AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri ile UMKE personelince sürdürüldüğü vurgulanan açıklamada, Sinop'un Ayancık ile Kastamonu'nun Bozkurt ilçelerinde arama ve kurtarma ekiplerince çalışmalara devam edildiği kaydedildi.
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KASTAMONU VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPMIŞTI
Kastamonu Valiliği sel felaketinin yaşandığı bölgede, "250-300 ceset çıkarıldığı ve kimliklerinin tespit edilemediği" yönünde yapılan açıklamaların gerçeği yansıtmadığını bildirildi.
Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Maalesef bugün bazı şahıslarca, 250-300 ceset toplandığı ve kimliklerinin tespit edilemediği şeklinde, gerçek dışı açıklamalarda bulunulmuştur. Sel felaketi ile mücadelemizi zaafa uğratmaya dönük, bu açıklamayı kınıyoruz."
1720 VATANDAŞ TAHLİYE EDİLDİ
İletişim Başkanlığı da dün yaptığı bilgilendirmede, "Bartın'da 323 vatandaşımız, Kastamonu'da 925 vatandaşımız, Sinop'ta ise 472 vatandaşımız helikopter ve botlarla güvenli bölgelere tahliye edilmiştir" ifadeleri kullanılmıştıSinop Ayancık'ta sel felaketi bölgesinden son dakika görüntüleri! CANLI YAYIN