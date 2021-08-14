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Giriş Tarihi: 14.8.2021 08:54 Son Güncelleme: 14.8.2021 09:28

Son dakika: Sel felaketinde bilanço artıyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 40'a yükseldi

Son dakika: Sel felaketinde bilanço artıyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 40’a yükseldi

Gelen son dakika haberine göre; Sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 40'a yükseldi. AFAD'dan yapılan açıklamada, Kastamonu'da 34, Sinop'ta 6 vatandaşın hayatını kaybettiği bildirildi. 9 vatandaşın ise tedavilerine hastanelerde devam edildiği kaydedildi.

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sel nedeniyle Kastamonu'da 34, Sinop'ta 6 kişinin hayatını kaybettiğini, Bartın'da kaybolan bir kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

AFAD'dan Batı Karadeniz'deki sele ilişkin yapılan açıklamada, tüm kurumların, personel ve araç desteğiyle tahliye, arama kurtarma ve müdahale çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Kastamonu Bozkurt'ta sel felaketi bölgesinden son dakika görüntüleri! Ölü sayısı 40'a yükseldi CANLI YAYIN

Açıklamada, "Sel nedeniyle Kastamonu'da 34, Sinop'ta 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 9 vatandaşımızın tedavilerine hastanelerde devam edilmektedir. Bartın'da kaybolan bir vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir." bilgisine yer verildi.

Bartın'ın Ulus Akörensöküler köyünde kaybolan kişiyi arama çalışmalarının AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri ile UMKE personelince sürdürüldüğü vurgulanan açıklamada, Sinop'un Ayancık ile Kastamonu'nun Bozkurt ilçelerinde arama ve kurtarma ekiplerince çalışmalara devam edildiği kaydedildi.

Sinop Ayancık'ta sel felaketi bölgesinden son dakika görüntüleri! CANLI YAYIN

KASTAMONU VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Kastamonu Valiliği sel felaketinin yaşandığı bölgede, "250-300 ceset çıkarıldığı ve kimliklerinin tespit edilemediği" yönünde yapılan açıklamaların gerçeği yansıtmadığını bildirildi.

Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Maalesef bugün bazı şahıslarca, 250-300 ceset toplandığı ve kimliklerinin tespit edilemediği şeklinde, gerçek dışı açıklamalarda bulunulmuştur. Sel felaketi ile mücadelemizi zaafa uğratmaya dönük, bu açıklamayı kınıyoruz."

1720 VATANDAŞ TAHLİYE EDİLDİ

İletişim Başkanlığı da dün yaptığı bilgilendirmede, "Bartın'da 323 vatandaşımız, Kastamonu'da 925 vatandaşımız, Sinop'ta ise 472 vatandaşımız helikopter ve botlarla güvenli bölgelere tahliye edilmiştir" ifadeleri kullanılmıştı

Sinop Ayancık'ta sel felaketi bölgesinden son dakika görüntüleri! CANLI YAYIN

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Son dakika: Sel felaketinde bilanço artıyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 40'a yükseldi
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