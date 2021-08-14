Son dakika: Sel felaketinde bilanço artıyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 51’e yükseldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığından yapılan açıklamada, 11 Ağustos tarihinde Batı Karadeniz bölgesinde başlayan aşırı yağışlar sonucunda Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta sel ve su baskınlarının meydana geldiği belirtildi. Bartın'da Ulus, Kastamonu'da Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı ile Sinop'a bağlı Ayancık'ın selden etkilendiği bildirilen açıklamada, afetin hemen ardından tüm ilgili kurumların personel ve araç desteğiyle tahliye, arama-kurtarma ve müdahale çalışmalarına başladığı kaydedildi.
Yaşanan sel nedeniyle Kastamonu'da 43 kişinin, Sinop'ta 7 ve Bartın'da 1 kişini hayatını kaybettiği ve Bartın'da kaybolan bir vatandaşı arama çalışmalarının sürdüğü aktarılan açıklamada, "Afetten etkilenen il ve ilçelerde kurulan afet koordinasyon merkezleri ile bölgedeki müdahale çalışmalarının eşgüdüm halinde yürütülmesi sağlanmaktadır. Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre, afetten etkilenen bölgelerdeki çalışmaların kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla, AFAD Başkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi faaliyete geçirilmiş; tüm çalışma grupları, üst düzey yönetici ve temsilcilerinin katılımıyla 7 gün 24 saat çalışma esasına göre çalışmaya başlamıştır" denildi.
Bartın'a bağlı Ulus ilçesi Akörensöküler Köyü'nde kaybolan bir vatandaşı arama çalışmalarının AFAD, İtfaiye, UMKE ve Jandarma ekipleri ile sürdürüldüğü bildirilen açıklamada, "Sinop Ayancık ve Kastamonu Bozkurt İlçelerinde arama ve kurtarma ekipleri tarafından çalışmalar aralıksız devam ettirilmektedir. Samsun, Amasya, Çorum, Çankırı, Karabük, Giresun, Ordu, Tokat, Bolu, Düzce ve Zonguldak valilikleri teyakkuz haline geçirilmiştir. Bölgede yürütülen çalışmalarda AFAD, Genelkurmay Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma, 112, UMKE, Karayolları Genel Müdürlüğü, DSİ, İl Özel İdaresi, İHH ve YEDAŞ personel ve araçları görev yapmaktadır" ifadeleri kullanıldı.
Sinop Ayancık'ta sel felaketi bölgesinden son dakika görüntüleri! CANLI YAYIN
İl bazında görev yapan personel ve araç sayıları ise şöyle belirtildi:
" Bartın'da; 947 personel, 115 araç, 7 ambulans, 1 AFAD mobil koordinasyon TIR'ı, 77 iş makinası, 1 bot ve 6 motopomp, 1 arama köpeği, bin 500 kişi kapasiteli sahra mutfak Kastamonu'da; 2807 personel, 368 araç, 32 ambulans, 1 helikopter, 1 JİKU, 1 drone, 1 İHA, 3 AFAD mobil koordinasyon TIR'ı, 1 mobil harekat merkezi, 298 iş makinesi, 14 vidanjör, 1 mobil enerji aracı, 44 beslenme aracı, 33 bot ve 56 motopomp, 3 dalgıç pompa, 3 jeneratör, 14 arama köpeği, 5 bin kişi kapasiteli sahra mutfak Sinop'ta ise bin 693 personel ile 19 helikopter, 232 araç, 1 AFAD mobil koordinasyon TIR'ı, 1 mobil mutfak, 27 ambulans, 16 UMKE, 167 iş makinası, 1 JİKU, 12beslenme aracı, 8 bot ve 18 motopomp, 8 dalgıç pompa, 5 arama köpeği, bin 500 kişi kapasiteli sahra mutfak personel ve araç görev yapıyor."
BESLENME ÇALIŞMALARI
Açıklamada, beslenme çalışmalarına da şu şekilde değinildi:
"Türk Kızılay tarafından sel bölgelerinde toplam 223 personel , 9 ikram aracı ve 54 araç görev yapmakta olup; 40 bin 820 sıcak yemek, 23 bin 800 kumanya, 34 bin 818 ikramlık malzeme dağıtımı yapıldı.
Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Sinop'a 1 Mobil Mutfak TIR'ı sevk edilmiş, afetzedeler için yemek pişirme ve dağıtım hizmetine başladı. bin 500 kişiye 3 öğün yemek dağıtımı yapıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Kastamonu'ya 1 Mobil Mutfak TIR'ı sevk edildi. Afetzedeler için yemek pişirme ve dağıtım hizmetine başladı."
Afet bölgesinde havadan denetim | Video
TAHLİYE ÇALIŞMALARI
Bartın; Ulus İlçesinde sel afeti sonrası 341 afetzede güvenli bölgelere tahliye edildi. Kastamonu; toplamda bin 380 vatandaş tahliye edildi. Helikopter ve bot vasıtasıyla tehlikeli bölgelerde bulunan afetzedeler güvenli bölgelere tahliye edildi. Sinop'un Ayancık ilçesi ve mahallelerinden 526 afetzede 2 helikopter aracılığıyla tahliye edildiğini açıkladı.
BARINMA ÇALIŞMALARI
Kastamonu'da acil barınma ihtiyacının karşılanması için öğrenci yurtlarında 3 bin 707 kişilik kapasite ayrılarak 824 vatandaşa barınma hizmeti sunuldu. Kastamonu'daki olası barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere; 160 çadır, 480 battaniye, 480 yatak, 480 nevresim seti ve 51 mutfak seti bölgeye sevk edildi. Ankara İlinden Kastamonu'ya sevk edilen 4 adet WC konteyneri bölgeye ulaştı. Abana merkez aqua park bölgesine 40 çadırlık, Abana halı saha bölgesine 49 çadırlık çadırkent kuruldu. Çadırlarda 18 afetzede kalıyor. İhtiyaç halinde Abana Kent Ormanı da çadır kent alanı olarak kullanılmak üzere hazırlandı.
Sinop'ta acil barınma ihtiyacının karşılanması için öğrenci yurtlarında 2 bin 733 kişilik kapasite ayrılarak, 133 vatandaşımıza barınma hizmeti sunulmaktadır. Sinop Ayancık İlçesine Sinop AFAD Lojistik Destek Depo'dan 100 battaniye gönderildi.
Bartın'da acil barınma ihtiyacının karşılanması için öğrenci yurtlarında 3 bin kişilik kapasite ayrılmış olup 24 vatandaşımıza barınma hizmeti sunuluyor.
ACİL YARDIM ÖDENEĞİ
Ayrıca, AFAD tarafından; Kastamonu'ya 5 milyon TL, Sinop'a 3 milyon TL ve Bartın'a 2 milyon TL acil yardım ödeneği gönderilmiştir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan ise Kastamonu'ya 5 milyon, Sinop'a 3 milyon ve Bartın'a 2 milyon ödenek gönderildi. Bartın iline İller Bankası tarafından altyapı hasarının giderilmesi için 3 milyon lira ödenek aktarıldı. Toplamda 23 milyon nakdi ödenek gönderildi.
ENERJİ ÇALIŞMALARI
Bartın il genelinde elektrik verilemeyen köy kalmadığını açıklandı. Ayrıca, Kastamonu genelinde 1 ilçe, 64 köye, Sinop'ta 83 köye elektrik verilememektedir. Kastamonu'ya Samsun AFAD'dan 1 mobil enerji aracı bölgeye sevk edilmiştir. Sinop'taki çalışmalarda kullanılmak üzere Samsun'dan jeneratör sevk edilmiştir. Sinop Ayancık ilçesinde 7 adet jeneratör aktif durumda olduğu bilgisi paylaşıldı.
ALTYAPI ÇALIŞMALARI
Alt yapı ile ilgili yapılan açıklamada şunlara ver verildi:
"Kastamonu Azdavay ve Devrekani ilçelerine su verildi. Bozkurt'a içmesuyu verilememekte olup üst mahallelere küçük kaynaklardan su temini sağlanmaya başlandı. Bartın Abdipaşa'da Derecik, ve Ulupınar mahallelerine su verilememektedir. Sinop Ayancık Cevizli mahallesine su verilememektedir. DSİ tarafından daha önce açılan kuyu devreye alınarak ilçeye su verilmesi planlanmaktadır. Türkeli'de içmesuyu verilememektedir. Geçici olarak derin kuyular ile ilçeye su verilme çalışmaları devam etmektedir."
HABERLEŞME ÇALIŞMALARI
Bartın, Kastamonu ve Sinop sel felaketinde haberleşmede genel olarak kesinti bulunmadığı açıklamada, "Sel bölgesine 28 adet mobil baz istasyonu ve 4 adet acil iletişim aracı (wi-fi aracı) sevk edildiği"aktarıldı.
Sinop Ayancık'ta sel felaketi bölgesinden son dakika görüntüleri! CANLI YAYIN