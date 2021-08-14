Son mesaj: Dua edin bize

Kastamonu
'nun Bozkurt
ilçesinde kuvvetli yağışın etkili olması sonrasında kent merkezi sulara teslim oldu. Selin etkisiyle 5'in üzerinde bina ağır hasar görürken, bu binalardan bir tanesi tamamen yıkıldı. Yıkılan binada görümcesi Şengül Kuş, onun kızı Sena Nur Kuş ile diğer görümcesinin ikiz çocukları Kerem Ali ile Ayşe Miray Özdoğan'ı (7) bekleyen Münevver Gencek SABAH'a konuştu: "Sel haberini alır almaz İstanbul'dan Bozkurt'a geldik. En küçük görümcem Şengül ve onun 21 yaşındaki kızı Sena Nur Kuş, ortanca görümcemin de 7 yaşındaki ikiz çocukları Kerem Ali Özdoğan ile Ayşe Miray Özdoğan enkazda. Yıkılan binanın içindeler mi yoksa sel aldı gitti mi bilemiyoruz. Görümceler ve eltilerle grubumuz var. Biz gruba 'nasılsınız' diye mesaj atmıştık. 21 yaşında olan eltimin kızı gruba 17.28'de mesaj attı, 'Buralar çok kötü, bize dua edin' yazdı. Ondan sonra koptu, bir daha yok. Biz onlara yazdık yazdık ama cevap alamadık. Bina yanındakiler gibi hasar görseydi belki kurtarılırdı ama çok kötü."