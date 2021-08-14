Taksiyle düzensiz göçmen taşıyan 2 şüpheli yakalandı

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, Gölbaşı ilçesinde düzensiz göçmen hareketliliği olduğunu tespit etmeleri üzerine harekete geçti. Ekipler, yapılan araştırmada, 2 kişinin, Ankara-Niğde otoyolu üzeri Ahiboz gişeleri çıkışında taksiyle Ankara yönüne düzensiz göçmen taşıdığını belirledi. Ekipler tarafından 2 kişi gözaltına alınırken, aynı gün bölgede yapılan çalışmada 5 düzensiz göçmen yakalanarak Akyurt Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.