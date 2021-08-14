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Giriş Tarihi: 14.8.2021 16:52

Taksiyle düzensiz göçmen taşıyan 2 şüpheli yakalandı

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Taksiyle düzensiz göçmen taşıyan 2 şüpheli yakalandı

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde 2 kişimin taksiyle düzensin göçmen taşıdığı tespit edildi. Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında şüpheliler gözaltına alındı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, Gölbaşı ilçesinde düzensiz göçmen hareketliliği olduğunu tespit etmeleri üzerine harekete geçti. Ekipler, yapılan araştırmada, 2 kişinin, Ankara-Niğde otoyolu üzeri Ahiboz gişeleri çıkışında taksiyle Ankara yönüne düzensiz göçmen taşıdığını belirledi. Ekipler tarafından 2 kişi gözaltına alınırken, aynı gün bölgede yapılan çalışmada 5 düzensiz göçmen yakalanarak Akyurt Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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Taksiyle düzensiz göçmen taşıyan 2 şüpheli yakalandı
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