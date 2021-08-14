Van’da güvenlik güçlerince yakalanan göçmenler sınır dışı ediliyor

Komşu ülkeyle en uzun sınır hattına sahip olan Van'da, jandarma ve komando birlikleri, özel harekat polisleri, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile güvenlik korucuları hem sınır hattında hem de kent merkezinde göçmen kaçakçılığıyla mücadele ediyor.

Sınır hattını ve kent çevresini İHA, SİHA, helikopter ve drone ile kontrol altında tutan güvenlik güçleri, gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarla da ülkeye yasa dışı yollarla giren yüzlerce göçmeni yakalayarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim ediyor.