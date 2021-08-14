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Giriş Tarihi: 14.8.2021 16:56

Zehir tacirleri kıskıvrak yakalandı

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Zehir tacirleri kıskıvrak yakalandı

Hatay’da uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonda 3 kilo 798 gram metamfetamin ile uyuşturucudan kazanıldığı tahmin edilen 12 bin 425 lira para ele geçirildi. Olayla ilgili biri yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptığı çalışmalar neticesinde F.D. ve yabancı uyruklu A.A.'nın elinde bul miktarda uyuşturucu madde olduğuna dair bilgiye ulaştı. Operasyon için düğmeye basan ekipler, şahısların Antakya'nın Ekinci Mahallesinde bulunan evlerinde narkotik köpeği yardımı ile arama yaptı. Evde yapılan aramada 3 kilo 798 gram metamfetamin ile uyuşturucudan kazanıldığı tahmin edilen 12 bin 425 lira para ele geçirildi. Olayla ilgili F.D. ve yabancı uyruklu A.A. gözaltına alındı.

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Zehir tacirleri kıskıvrak yakalandı
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