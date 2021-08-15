Alkollü sürücü 4 çocuğu annesiz bıraktı

Antalya
'dan, önceki gece ailesiyle birlikte, Korkuteli
ilçesindeki Yelten Mahallesi'nde bulunan evine gitmek üzere yola çıkan Muharrem Armutcu'nun aracı, Naldöken yolu üzerinde arıza yaptı. Aracını yol kenarına park eden Armutcu yakınlarından başka bir araç istedi. Aile daha sonra, araçtaki eşyaları yakınlarının getirdiği araca taşımaya başladı. Bu sırada T.G.'nin (39) kullandığı otomobil, park halindeki arızalı araca çarptı. Eşyaları taşıyan 4 çocuk annesi Atike Armutcu (44) olay yerinde ölürken, Muharrem Armutcu (47) ve oğlu Hakan Armutcu (22) ise ağır yaralandı. Çiftin diğer çocukları Hüseyin (14) ile ikiz kızları Zeynep ve Zeren (9) ise yara almadan kurtuldu. Alkollü olduğu tespit edilen T.G. jandarma tarafından gözaltına alınırken, Atike Armutcu dün Yelten Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi. Osmaniye
'de rampada durduğu sırada, otomobilin geriye kaçarak uçuruma yuvarlanması sonucu Zeynep Yeksek
ile kızı Hatice Zumre Yeksek
hayatını kaybetti. Kayseri'nin Talas ilçesinde Fen Bilgisi öğretmeni Cafer Hanedar, bisikletiyle giderken bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, önceki akşam ağabeyinin evine misafirliğe gelen Hasan Güldü, evine dönmek için minibüsüne bindi. Minibüsü hareket ettirdiği sırada ise 2 yaşındaki yeğeni Yusuf Arda Güldü, aracın altında kaldı. Ağır yaralanan Yusuf Arda, kaldırıldığı hastanede öldü. İstanbul Sultangazi'de 10 metre ilerideki üst geçit yerine, korkuluklardan atlayarak yoldan geçmek isteyen Yasin Memiş (10), hafif ticari aracın çarpması sonucu öldü. Bursa'nın İnegöl ilçesinde, iddialara göre aşırı hızla girdiği virajı alamayan Çetin İlhan'ın (28) kullandığı otomobil, savrularak yol kenarındaki beton direğe çarptı. Direğin otomobilin içine kadar girdiği kazada sürücü İlhan hayatını kaybetti. Tekirdağ'da Malkara
yönüne giden Tamer Altun, Ahievren mevkiinde aracını park edip, karpuz almak için yolun karşısına geçmek isterken, B.S.'nin kullandığı otomobilin çarpması sonucu öldü. Malkara ilçesinde de hafif ticari aracın çarptığı motosikletin sürücüsü Soner Dündar hayatını kaybetti. Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde ekmek alıp evine dönmek için yaya geçidinden geçen Mehmet Aydın (79), avukat H.A.Ö.'nün (28) kullandığı otomobilin altında kalarak 20 metre sürüklendi. Aydın, yaşamını yitirdi. Aydın'ın Didim ilçesinde Volkan Keskin (26) takla atan otomobilde can verdi. Elazığ'da Ferit Bilbey (43), kontrolünü kaybettiği kamyonun şarampole yuvarlanması sonucu öldü. Rize'de ise iki otomobilin çarpışması sonucu Şebnem Kazdal (33) hayatını kaybetti. Samsun'daki kazada ise bariyerlere çarpan otomobildeki Şahin A. (85) ölürken, iki kişi de yaralandı.