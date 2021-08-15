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Giriş Tarihi: 15.8.2021 20:50 Son Güncelleme: 15.8.2021 20:54

Bakan Çavuşoğlu'ndan gündeme dair açıklamalar

Bakan Çavuşoğlu’ndan gündeme dair açıklamalar

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cezayir’deki temaslarının ardından yurda dönüşü öncesi gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Afganistan'dan ayrılmak isteyen vatandaşlarımız için ilgili kurumlarımızla işbirliği halinde her türlü imkanı sağlayacağız. Gerekli hazırlıklarımız da tamamlandı.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

(Afganistan'da) Diplomatik misyonlarımızla ilgili gerekli tedbirleri aldık. Kabil Büyükelçiliğimiz faaliyetlerini sürdürüyor

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Bakan Çavuşoğlu'ndan gündeme dair açıklamalar
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