Giriş Tarihi: 15.8.2021 20:50Son Güncelleme: 15.8.2021 20:54
Bakan Çavuşoğlu'ndan gündeme dair açıklamalar
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cezayir’deki temaslarının ardından yurda dönüşü öncesi gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Afganistan'dan ayrılmak isteyen vatandaşlarımız için ilgili kurumlarımızla işbirliği halinde her türlü imkanı sağlayacağız. Gerekli hazırlıklarımız da tamamlandı.
Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:
(Afganistan'da) Diplomatik misyonlarımızla ilgili gerekli tedbirleri aldık. Kabil Büyükelçiliğimiz faaliyetlerini sürdürüyor