Başkan Erdoğan, selde oğlunu kaybeden baba ile telefonla görüştü

Kastamonu'nun birçok ilçesi sel felaketinden etkilendi. En çok etkilenen ilçe ise adeta sular altında kalan Bozkurt oldu. İlçede yer alan Ezine Çayı'nın taşması sonucu birçok bina ve işyeri sular altında kalırken, birçok vatandaş da hayatını kaybetti. Sel felaketinde hayatını kaybedenlerden biri de 48 yaşındaki Harun Akın'dı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, acılı aileye taziye ziyaretinde bulundu. Bu esnada baba Cemal Akın, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek istediğini dile getirdi. Bakan Soylu, babanın bu isteği üzerine Başkan Erdoğan'ı aradı ve görüşme sağlandı. Erdoğan acılı babaya başsağlığı diledi. Ayrıca acılı annenin de kimsesinin olmadığını ve polis olan oğlunun yanında olmasını istediğini söylemesi üzerine Bakan Soylu, talimat verdi. Bakan Soylu'nun talimatı üzerine acılı ailenin polis olan oğullarının 1 ay geçici görevlendirme ile Bozkurt ilçesine gelmesine karar verildi.