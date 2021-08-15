Başkan Erdoğan: Dışa bağımlılığımız yüzde 20’ye indi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 1. Gemi Denize İniş ve Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi 1. Gemi Sac Kesim Töreni'ninde önemli açıklamalarda bulundu.



Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

Pakistan ile salgın döneminde gerçekleştirdiğimiz yüksek düzeyli stratejik işbirliği ve dayanışma ile verimliliğin tesisine imkan sağladık. 6. stratejik yüksek düzey konsey toplantısında ilişkilerimiz tekrar ele alındı. Bir sonraki toplantı için salgının sıkıntılarına rağmen detaylı bir hazırlık yürütüyoruz.

Savunma sanayii anlamında son dönemde gerçekleştirdiğimiz somut işbirliği sürecinden de ayrıca bahtiyarız.

Bugün MİLGEM korvetleri yanında Atak helikopeter ve eğitim uçakları gibi çok başarılı ortak işbirliği projelerimiz var. Bu ortaklığımızı daha da ilerletmek konusunda mutabıkız. Güçlü işbirliğimizin ticari ilişkilerimize de yansımasını istiyoruz. Kurumlarımız çalışmalarına devam ediyor.

AFGAN GÖÇÜNÜN ÖNLENMESİNDE PAKİSTAN'IN ROLÜ BÜYÜK

Son dönemde çatışmaların yoğunlaştığı Afganistan'a da barışın istikrarın gelmesi için de Pakistan'a hayati görevler düşüyor. Yeni bir göç dalgası ve çatışmaların şiddetlenmesi karşısında bu şekilde ancak mücadele edilebilir. Giderek yoğunlaşan ve İran üzerinden gelen bir Afgan göçmen dalgası ile karşı karşıyayız. Bunu önlemek için de Pakistan'la işbirliğini arttırarak sürdürmemiz gerekiyor.

MİLGEM KORVETLERİNİN TESLİMATI TAMAMLANACAK

Sözleşmesi yaklaşık 3 yıl önce imzalanan bu projeye göre 2025 yılına kadar korvetlerin teslimatı sağlanacak. Pakistan'ın her kazanımını kendi kazanımımız olarak görüyoruz. İşbirliği yaptığımız 80'e yakın ülke arasında Pakistan'ın ayrı bir yeri vardır. İnşaAllah diğer alanlardaki işbirliğimizi de farklı bir yere taşıyarak örnek bir ilişki ortaya koyacağız.

KARAKOL GEMİLERİMİZ 2023'TE HAZIR

Bugün ayrıca 10 adet açık deniz hareket ve karakol gemisinden ilkinin ilk sac kesimini de yapıyoruz. Üzerinde bir helikopter ve bir İHA yer alacak bu gemilerimiz 21 gün boyunca kesintisiz görev icra edecek. İnşaAllah 2023'te bunu da deniz kuvvetlerimize teslim edeceğiz.

MİLLİLİK ORANI YÜZDE 80'E ÇIKTI, DIŞA BAĞIMLILIK YÜZDE 20'YE DÜŞTÜ

Elbette bu noktaya kolay gelmedik. Ama zorluklar bizi yıldıramadı. Sonuçta savunma sanayide dışa bağımlılığımızı yüzde 80'lerden yüzde 20'lere indirdik. İşte başarılarımızın arkasında büyük bir emek ve mücadele var.

100. YILDA EN BÜYÜK HEDİYE

Türkiye'yi çaresiz bırakmak, köşeye sıkıştırmak için uyguladıkları sinsi politikaları bugün bizi farklı bir noktaya getirdi. Dünyanın en üst ligine çıkacağız. Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'te milletimize vereceğimiz en büyük armağanın bu olduğuna inanıyorum.

BAŞSAĞLIĞI...

Sizlere veda etmeden önce dün Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağında hayatını kaybeden Türk ve Rus mürettebat için taziyelerimi sunuyorum. Aynı şekilde afetlerde sel ve yangında vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim ülkemizi daha büyük felaketlerden korusun.

Deniz indirdiğimiz korvetin Pakistanlı kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Hayata geçmesinde emeği olan herkesi tebrik ediyorum.