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Giriş Tarihi: 15.8.2021 15:42

Başkan Erdoğan'dan son dakika Afganistan açıklaması: Göçün engellenmesi için...

Başkan Erdoğan’dan son dakika Afganistan açıklaması: Göçün engellenmesi için...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Tersane Komutanlığı'nda Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 1'inci Gemi Denize İniş ve Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi 1'inci Gemi Sac Kesim Töreni'ne katıldı. Burada Afganistan'da yaşanan Taliban ilerleyişi ve göç dalgasına ilişkin de konuşan Erdoğan Pakistan'ın bu açıdan önemli bir role sahip olduğunu aktardı ve "İstikrar ve barış ile göçün engellenmesi için Pakistan'ın rolü çok önemli" dedi.

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Son günlerde çatışmaların yoğunlaştığı Afganistan'a da barışın ve istikrarın gelebilmesi için Pakistan'a hayati görevler düşüyor. Yeni bir göç dalgası ve çatışmaların şiddetlenmesi karşısında bu şekilde ancak mücadele edilebilir. Artan ve İran üzerinden gelen bir Afgan göçmen dalgası ile karşı karşıyayız. Bunu engellemek için de Pakistan'la işbirliğini arttırarak sürdürmemiz gerekiyor" dedi.

İşte detaylar:

"GÖÇ DALGASINI TETİKLENMESİNİ BÖYLE ORTADAN KALDIRABİLİRİZ"

"Pakistan ile işbirliğimizi arttırmalıyız. Giderek artan istikrarsızlığın Afganistan'dan yeni bir göç dalgasını tetiklemesi yönündeki endişeleri ancak bu şekilde ortadan kaldırabiliriz.

"PAKİSTAN'A HAYATİ GÖREVLER DÜŞÜYOR"

Türkiye olarak İran üzerinden gerçekleşen Afgan göçmen dalgasıyla karşı karşıyayız. Burada barış ve istikrarın sağlanması, korunması için Pakistan'a hayati görevler düşüyor.

"ÇABALARIMIZ SÜRECEK"

Bölgenin ve Afganistan'ın bir an önce istikrara kavuşturulması için her türlü çabayı göstermeye devam edeceğiz."

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Başkan Erdoğan'dan son dakika Afganistan açıklaması: Göçün engellenmesi için...
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