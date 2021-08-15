Başkan Erdoğan’dan son dakika Afganistan açıklaması: Göçün engellenmesi için...

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Son günlerde çatışmaların yoğunlaştığı Afganistan'a da barışın ve istikrarın gelebilmesi için Pakistan'a hayati görevler düşüyor. Yeni bir göç dalgası ve çatışmaların şiddetlenmesi karşısında bu şekilde ancak mücadele edilebilir. Artan ve İran üzerinden gelen bir Afgan göçmen dalgası ile karşı karşıyayız. Bunu engellemek için de Pakistan'la işbirliğini arttırarak sürdürmemiz gerekiyor" dedi.

İşte detaylar:

"GÖÇ DALGASINI TETİKLENMESİNİ BÖYLE ORTADAN KALDIRABİLİRİZ"

"Pakistan ile işbirliğimizi arttırmalıyız. Giderek artan istikrarsızlığın Afganistan'dan yeni bir göç dalgasını tetiklemesi yönündeki endişeleri ancak bu şekilde ortadan kaldırabiliriz.