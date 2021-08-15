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Giriş Tarihi: 15.8.2021 14:11 Son Güncelleme: 15.8.2021 14:43

Bozkurt'taki sel felaketinde acı bekleyiş: Nişanlısı Gizem Özgün'ü arıyor!

DHA
Bozkurt’taki sel felaketinde acı bekleyiş: Nişanlısı Gizem Özgün’ü arıyor!

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesindeki sel felaketinde Sınarcık Caddesi'nde bulunan markette çalışan Gizem Özgün (27) kayboldu. Özgün'ün 1 ay önce nişanlandığı Şahin Aygen, arama çalışmalarını yakından takip ediyor...

Kastamonu Bozkurt'taki sel felaketinde Sınarcık Caddesi'nde bulunan markette çalışan Gizem Özgün (27) kayboldu. Gizem'in kaybolduğu markette arama çalışması başlatıldı.

2 gündür devam eden çalışma kapsamında marketten yaklaşık 200 ton su tahliye edildi. Marketin bodrumundaki suların tahliyesi ise devam ediyor. Yapılan çalışmalarda Gizem henüz bulunamadı.

Arama çalışmalarını Gizem Özgün'ün 1 ay önce nişanlandığı Şahin Aygen de takip ediyor. İki gündür bölgedeki çalışmalara destek olan Aygen, sel sırasında markette bulunan bir kişinin kendi imkanları ile kurtulduğunu ancak nişanlısının kaybolduğunu söyledi.

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Bozkurt'taki sel felaketinde acı bekleyiş: Nişanlısı Gizem Özgün'ü arıyor!
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