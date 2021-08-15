Bozkurt’taki sel felaketinde acı bekleyiş: Nişanlısı Gizem Özgün’ü arıyor!

Arama çalışmalarını Gizem Özgün'ün 1 ay önce nişanlandığı Şahin Aygen de takip ediyor. İki gündür bölgedeki çalışmalara destek olan Aygen, sel sırasında markette bulunan bir kişinin kendi imkanları ile kurtulduğunu ancak nişanlısının kaybolduğunu söyledi.