Can kaybı 58’e yükseldi

Sinop
ve Kastamonu
'da sel afetinin yaşandığı bölgelerde incelemeler yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, " Kastamonu'da 48, Sinop'ta 9, Bartın
'da 1 kişi hayatını kaybetti. Kastamonu'da 62, Sinop'ta 14 kayıp ihbarı var" dedi. Yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlatıldığını belirten Soylu, ayrıca şunları söyledi: "Evini tahliye eden, evinde hasar olan vatandaşımıza, 50 bin liraya kadar kira ve eşya yardımı yapacağız. Kimse, 'Nerede bu devlet' demedi. Devlet tüm unsurlarıyla büyük bir çaba ortaya koydu, koymaya devam edecek."