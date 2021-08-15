Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Can kaybı 58’e yükseldi
Giriş Tarihi: 15.8.2021

Can kaybı 58’e yükseldi

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
Can kaybı 58’e yükseldi
Sinop ve Kastamonu'da sel afetinin yaşandığı bölgelerde incelemeler yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, " Kastamonu'da 48, Sinop'ta 9, Bartın'da 1 kişi hayatını kaybetti. Kastamonu'da 62, Sinop'ta 14 kayıp ihbarı var" dedi. Yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlatıldığını belirten Soylu, ayrıca şunları söyledi: "Evini tahliye eden, evinde hasar olan vatandaşımıza, 50 bin liraya kadar kira ve eşya yardımı yapacağız. Kimse, 'Nerede bu devlet' demedi. Devlet tüm unsurlarıyla büyük bir çaba ortaya koydu, koymaya devam edecek."
ARKADAŞINA GÖNDER
Can kaybı 58’e yükseldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA