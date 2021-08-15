Demokrasi ve Özgürlükler Adası ziyarete açıldı

Demokrası ve Özgürlükler Adası, dün itibarıyla ziyarete açıldı. Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın bünyesinde yer alan müzeler, tarihi ve tescilli yapılar, restoranlar, kütüphane ve açık hava sanat eserleri ziyaret edilebilecek. Toplumsal hafıza açısından son derece önemli bir kongre merkezine ve açık hava müzesine dönüştürülen Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda, Adnan Menderes
, Hasan Polatkan
ve Fatin Rüştü Zorlu
'nun hatıraları yaşatılıyor. Adayı ziyaret için biletler, Biletix
web sitesinden veya iskelede yer alan satış noktasından temin edilebilecek.