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Giriş Tarihi: 15.8.2021

Demokrasi ve Özgürlükler Adası ziyarete açıldı

Demokrasi ve Özgürlükler Adası ziyarete açıldı
Demokrası ve Özgürlükler Adası, dün itibarıyla ziyarete açıldı. Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın bünyesinde yer alan müzeler, tarihi ve tescilli yapılar, restoranlar, kütüphane ve açık hava sanat eserleri ziyaret edilebilecek. Toplumsal hafıza açısından son derece önemli bir kongre merkezine ve açık hava müzesine dönüştürülen Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda, Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu'nun hatıraları yaşatılıyor. Adayı ziyaret için biletler, Biletix web sitesinden veya iskelede yer alan satış noktasından temin edilebilecek.
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Demokrasi ve Özgürlükler Adası ziyarete açıldı
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