Düzensiz göçe karşı mücadele: Sınır hatlarımız güçlendirildi

Göç etmek zorunda kalan milyonlar yeni bir hayat umudu ile daha güvenli ülkelerin yolunu tuttu. Dünyada en çok göç alan ülkeler arasında ise Türkiye yer alıyor.Türkiye'nin doğu ve güney sınırlarında 2019'da sınırda girişi engellenen yabancı sayısı 442 bin 800, 2020'de 505 bin 375, 2021'de ise yılın yarısı geçmesine rağmen 267 bin 638 oldu. Üç yılda 1 milyon 215 bin 813 yabancının girişi engellendi.