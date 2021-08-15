Enkazda çalışmalar sona geldi! Dere yatağındaki enkazdan 1 kadın cesedi çıkarıldı

Kastamonu'da 11 Ağustos'ta etkili olan şiddetli yağmur sonrasında meydana gelen sel Abana, Azdavay, Çatalzeytin, Pınarbaşı, Bozkurt, Cide, İnebolu ve Küre İlçelerini savaş alanına çevirdi.
Yağış sonrası meydana gelen sel sebebiyle araçlar sürüklenirken, onlarca iş yeri sular altında kaldı. En büyük hasarın yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde selde hayatlarını kaybedenlerin aranmasına devam edilirken, bir yandan da enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.
Ezine Çayı yakınına 3 yıl önce inşa edilen 8 katlı Ölçer Apartmanının, yaşanan selle birlikte önce temeli su doldu ardından 4 katı Ezine Çayı'na doğru yıkıldı. Ölçer Apartmanında çalışma gerçekleştiren arama - kurtarma ekipleri apartmanda bulunan 17 kişiyi bulmak için arama - kurtarma faaliyeti gerçekleştirdi.
ÇALIŞMALAR DERE YATAĞINA KAYDI
Dere yatağına yakın kısımda arama - kurtarma faaliyetleri yapılırken, iş makinalarıyla da enkaz kaldırma çalışmaları gerçekleştiriliyor. Yıkılan apartmanın Ezine Çayına doğru yıkılan 4 katının olduğu bölgelere bakmaya başlayan ekipler, dere yatağında bulunan enkazdan bir kadının cansız bedenini çıkarttı. Enkazdaki 16 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
KİMLİK TESPİTİ İÇİN ÇAĞRILDILAR
Ölçer Apartmanının 4 katının Ezine Çayına doğru yıkılmasıyla kaybolan 17 kişinin denize sürüklenme ihtimali gündeme geldi. Sel sırasında apartmanda olanların yakınlarının endişeli bekleyişi de devam ediyor. Yetkililer, kimliği belirlenmeyen kişileri teşhis için aile yakınlarını da morga davet etti.
MÜTEAHHİD HAKKINDA GÖZALTI KARARI
İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı, İnebolu, Bozkurt, Abana ve Küre ilçelerinde 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinde yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlattı. Başsavcılık, Bozkurt'ta gerçekleşen selde yıkılan Ölçer Apartmanının müteahhidi hakkında gözaltı kararı verdi.