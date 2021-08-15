Enkazda çalışmalar sona geldi! Dere yatağındaki enkazdan 1 kadın cesedi çıkarıldı

ÇALIŞMALAR DERE YATAĞINA KAYDI

Dere yatağına yakın kısımda arama - kurtarma faaliyetleri yapılırken, iş makinalarıyla da enkaz kaldırma çalışmaları gerçekleştiriliyor. Yıkılan apartmanın Ezine Çayına doğru yıkılan 4 katının olduğu bölgelere bakmaya başlayan ekipler, dere yatağında bulunan enkazdan bir kadının cansız bedenini çıkarttı. Enkazdaki 16 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

KİMLİK TESPİTİ İÇİN ÇAĞRILDILAR

Ölçer Apartmanının 4 katının Ezine Çayına doğru yıkılmasıyla kaybolan 17 kişinin denize sürüklenme ihtimali gündeme geldi. Sel sırasında apartmanda olanların yakınlarının endişeli bekleyişi de devam ediyor. Yetkililer, kimliği belirlenmeyen kişileri teşhis için aile yakınlarını da morga davet etti.