Ertelenen Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak? Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı yarın mı, ne zaman? İşte tarihi!

Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı için geri sayım başladı. Okullar, yeni tedbirler, artış gösteren vaka sayısı, ülkemizde peş peşe yaşanan orman yangınları gibi birçok durumun masada olacağı toplantının tarihi binlerce kişi tarafından merakla bekleniyor. Bu noktada ise "Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı için henüz resmi bir tarih bilgisi ise bulunmuyor. İşte tüm detaylar…