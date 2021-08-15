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Giriş Tarihi: 15.8.2021 11:21

Ertelenen Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak? Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı yarın mı, ne zaman? İşte tarihi!

Ertelenen Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak? Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı yarın mı, ne zaman? İşte tarihi!

Kabine Toplantısı günü ve tarihi için gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Ağustos’un başında düzenlenmesi planlanan toplantı ardından ise çeşitli sebeplerle ilerleyen tarihlere ertelenmişti. Artış gösteren vaka sayısı ile beraber yeni tedbirlerin uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin değerlendirmelerin de masada olacağı görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kritik açıklamalarda bulunması bekleniyor. Bu noktada ise “Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak?” soruları yanıt aramaya başladı. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? İşte tüm detaylar…

Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı için geri sayım başladı. Okullar, yeni tedbirler, artış gösteren vaka sayısı, ülkemizde peş peşe yaşanan orman yangınları gibi birçok durumun masada olacağı toplantının tarihi binlerce kişi tarafından merakla bekleniyor. Bu noktada ise "Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı için henüz resmi bir tarih bilgisi ise bulunmuyor. İşte tüm detaylar…

KABİNE TOPLANTISI BU HAFTA VAR MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı bir canlı yayında yeni kabine toplantısının 16 Ağustos 2021 Pazartesi yapılacağını ifade etti.

Başkan Erdoğan okullarda yüz yüze eğitime geçişle ilgili detayların bu tarihte gerçekleştirilecek kabine toplantısında değerlendirileceğini de duyurdu.

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Ertelenen Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak? Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı yarın mı, ne zaman? İşte tarihi!
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