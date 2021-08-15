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Giriş Tarihi: 15.8.2021 11:24

İBB zabıtası bir kadına uçan tekme atmıştı! Beyoğlu Belediyesi'nden açıklama

İHA
İBB zabıtası bir kadına uçan tekme atmıştı! Beyoğlu Belediyesi’nden açıklama

Beyoğlu Belediyesi’nden Taksim Meydanı’nda genç kıza uçan tekme atan zabıtaya ilişkin yapılan açıklamada, “Söz konusu şiddet olayının Beyoğlu Belediyesi zabıtası ile hiçbir ilgisi yoktur. Taksim ve İstiklal Caddesi’nde yetki ve sorumluluk İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne aittir” denildi.

Beyoğlu Belediyesi'nden, Taksim Meydanı'nda İBB zabıtasının seyyar satıcılara yönelik yaptığı operasyonda sivil bir memurun genç kıza uçan tekme atmasın yönelik yazılı açıklama yapıldı.

BEYOĞLU BELEDİYESİ ZABITASI İLE HİÇBİR İLGİSİ YOKTUR

Taksim Meydanında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıtasının bazı vatandaşlara uyguladığı şiddetin herkesin haklı tepkisini çektiği aktarılan açıklamada " Bilinmesini isteriz ki, söz konusu şiddet olayının Beyoğlu Belediyesi zabıtası ile hiçbir ilgisi yoktur. Beyoğlu Belediyesi'nin zabıta ekipleri söz konusu olaya kesinlikle karışmamıştır. Taksim ve İstiklal Caddesi'nde yetki ve sorumluluk İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne aittir. Benzer üzücü olayların tekrarlanmaması dileğiyle, kadına yönelik her türlü şiddeti kınadığımızı bildiririz" ifadelerine yet verildi.

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İBB zabıtası bir kadına uçan tekme atmıştı! Beyoğlu Belediyesi'nden açıklama
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