‘İklim değişikliği artık milli güvenlik sorunu’

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar
, sel ve yangın felaketlerinde iklim
değişikliğinin etkisini SABAH'a değerlendirdi:
Dünyanın gelecek süreçteki en çetin konusu iklim değişikliği
. Bu durum artık milli güvenlik sorunu. Sel felaketlerinin arkasında iklim değişikliğini dikkate almayan aşırı betonlaşma var. İklim değişikliği ile yapılacak mücadele küresel boyutta ele alınmalı.
İklim değişikliği göç sorununu tetikleyecektir. On milyonlar bulundukları bölgelerden göç etmek zorunda kalacaktır. İç savaş veya ekonomik zorluklardan dolayı oluşan göçler yerini iklim göçlerine bırakacaktır.
İklim göçü sadece ülkeler arasında değil, bir ülkenin şehirleri arasında da olacak. Yüksek rakımlı yerler daha güvenli olacak. Ekonomik dengeler değişecektir. Risk analizi yapan ve yöneten ülkeler daha az zarar görecek, kriz yönetimi yapamayanlar zor günler geçirecektir. Uyum şart. İklim değişikliği sadece bir çevre meselesi değildir. İklim değişikliği bir kalkınma, güvenlik, ekonomi, tarım, gıda, hayvancılık, turizm, ticaret, göç, ulaştırma, haberleşme, enerji, tabiat varlıkları, su, sağlık, yerel yönetimler uyum meselesidir. Uyum sağlamak şarttır.
Sadece yetkilileri ve kurumları suçlayarak çözüm aramak en kolay yol. Herkese görev düşüyor. Medyaya da önemli görevler düşüyor. Vatandaşları iklim değişikliği konusunda bilinçlendirmek gerekiyor. Bu duruma nasıl uyum göstereceğiz, hangi tedbirleri alacağız konuşmalıyız. Birilerini suçlayarak rahatlamak yerine hangi önlemleri almamız gerektiğini tartışmalıyız. Bu işin bir bütün olduğunu, herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini, tüm dünyada bu konunun konuşulması gerektiğini düşünüyorum.
Şiddetli yağışlar, aşırı soğuklar ve sıcaklarla birlikte taşkınlar da devam edecek. En azından ilerleyen zamanda bunların yaşanmaması için el ele vererek hareket edelim. Ölümlerle, göçlerle karşılaşabiliriz. Çünkü artık adalar yok oluyor, buzullar kopuyor. Bu meseleyi hep beraber ele almamız lazım. Ülkelerin ortak hareket ederek tedbir almaları gerekir.
BM: HAREKETE GEÇMEZSEK DÜNYAMIZ AYAKTA KALAMAZ
Birleşmiş Milletler
'in iklim krizi ve küresel ısınma nedeniyle insanlığı tehdit eden felaketler için hazırladığı raporda çok önemli uyarılar yer aldı. 200 raportör arasında bulunan Kudüs İbrani Üniversitesi
'nde iklim araştırmacısı Profesör Danny Rosenfeld
"Atmosferin sıcaklığını düşürmek ve geleneksel enerjiyi çevre dostu güneş enerjisi ile değiştirmek için gerekli önlemler alınmazsa Ortadoğu başta olmak üzere insanlık korkunç felaketler riskiyle karşı karşıya kalır. Bu korkutmak için söylenen bir söz değil. Gerçeğin bilimle doğru bir tasviridir. Harekete geçmezsek dünyamız ayakta kalamaz. Yaşanacakları önceden tahmin etmek ve felaketi zamanında önlemek için gerekenleri yapmak görevimiz" dedi.
142 YILIN SICAKLIK REKORU
Geçtiğimiz temmuz, dünyada sıcaklık ortalaması 0.93 derece arttı. Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi'nin yayımladığı küresel verilere göre, kuzey yarımkürede temmuz sıcaklıkları, ay ortalamasının 1.54 derece üzerine çıkarak 142 yılın rekorunu kırdı. Temmuzda Asya kayıtlara geçen en sıcak ayını yaşadı. BM, önlem alınmadığı takdirde 21'inci yüzyılda 2 derecelik sıcaklık artışıyla küresel ısınmada tehlike eşiğinin aşılacağı uyarısı yaptı.