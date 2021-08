İlk şehidimizi hiç unutmadık

Terör örgütü PKK'nın 15 Ağustos 1984 tarihinde saat 21.30'da Siirt 'in Eruh ve Hakkari 'nin Şemdinli ilçelerinde eş zamanlı düzenlediği silahlı saldırıların üzerinden 37 yıl geçti. Eruh İlçe Jandarma Komutanlığı 'nda görevli, 4 kardeşin en büyüğü Erzincanlı Jandarma Onbaşı Süleyman Aydın , haber merkezinde hain saldırıyı ilgili birimlere iletmek üzere telsizin başına geçtiği sırada, teröristlerce şehit edilen ilk isim oldu. Eruh halkı, ilçenin merkezinde adına saat kulesi yapılan ve en büyük caddesine ismi verilen Süleyman Aydın'ı rahmet ve minnetle anıyor.İlçede yaşayan ve saldırıya 44 yaşında tanıklık eden emekli memur Abdullah Kurt , yakından tanıdığı Aydın'ın acısını ilk günkü gibi yaşadığını söyledi. O süreçte maliye tahsildarlığı yaptığını dile getiren Kurt, "Özlüpelit köyünde tahsilattayken saldırı gerçekleşmişti. Sabah geldiğimde Süleyman Aydın'ın şehit düştüğünü öğrendim. O dönemde emniyet kurulmadığı için işimiz devamlı karakola düşüyordu. Yanına gider, adresleri ondan alırdım. Süleyman çok temiz bir insandı" dedi. Aydın'ın görevi başında ilk atışta şehit düştüğünü öğrendiğini belirten Kurt, "Muhtarlığım döneminde anne ve babası buraya geldi. Onları misafir ettik, saldırıyla ilgili bilgi aldılar.Onun adı şu anda saat kulesinde ve caddede yer alıyor. Gerçekten çok güzel bir insandı. Konuşması, mertliğiyle örnek biriydi. Ziyaretine gittiğimde çay içirmeden karakoldan asla göndermezdi. Allah rahmet eylesin. Her hatim okuduğumda onu da dahil ediyorum" dedi. Saldırıya 29 yaşında tanıklık eden Fahrettin Erdoğan da teröre verilen ilk şehit Aydın'ı her zaman rahmet ve minnetle yâd ettiklerini söyledi. Yazıcı olduğu için civar köylerin de Aydın'ı yakından tanıdığını dile getiren Erdoğan, "Süleyman Aydın unutulacak bir onbaşı değildir. Eruh halkı, onu bu ilçenin bir evladı olarak hiçbir zaman unutmayacak" ifadelerini kullandı.İLK silahlı saldırısını 15 Ağustos 1984'te gerçekleştiren bölücü terör örgütü PKK, 37 yıldır yurt içinde ve dışında kan döküyor. Terör örgütünün gerçekleştirdiği hain saldırılarda 15 bini aşkın kişi yaşamını yitirdi, binlerce kişi yaralandı. Aralarında bebek, çocuk ve kadınların da bulunduğu birçok masumu katleden terör örgütü PKK, geride gözü yaşlı anneler, acılı eşler ve yetim çocuklar bıraktı. Terör örgütü PKK'nın ilk saldırısının acısı Şemdinli halkının yüreğindeki tazeliğini koruyor.Terör örgütü asker, sivil demeden insanları katletti. Birçok çocuğu yetim, birçok kadını dul, birçok aileyi çocuksuz bıraktı. Buralarda adeta insanlara kan kusturdu, haraca bağladı.Şükürler olsun ki hükümetimizin kararlı duruşu ile terör örgütü son yıllarda yapılan büyük operasyonlarla bölgeden adeta koparılmış ve yaşam alanları yok edilmiştir. Kentimiz şu an ülkemizin en huzurlu ve yatırım yapılacak en cazibeli il haline gelmiştir.Bu yıl, yıllarca gidemediğimiz Migesav Yaylası'na çıktık. Yeniden doğmuş gibi olduk. Yanı başımızdaki Suriye'yi görüyoruz, onun için memleketimizin kıymetini bilelim.TERÖR örgütü PKK'nın 15 Ağustos 1984 tarihinde kanlı saldırılara başlamasının işaret fişeğini ateşlediği Eruh-Şemdinli baskınlarının yıldönümünde hainlerin geçen 37 yılda 50 bin cana mal oldukları bildirildi. Bu süre zarfında teröre 1.5 trilyon dolar harcanırken, ülkenin birlik ve bütünlüğünü bozmaya çalışan hainlerle yürütülen amansız ve kararlı mücadelede terör örgütü yıllar sonra aşırı sol örgütler gibi marjinalleşti. İlk kez Türkiye toprakları içindeki terörist sayısı 260'a düştü. Özgür CEBE/SABAH