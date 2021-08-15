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Giriş Tarihi: 15.8.2021 13:52

Kartal Sahil'i karıştı: Satıcılar ile zabıta arasında arbede

DHA
Kartal Sahil’i karıştı: Satıcılar ile zabıta arasında arbede

İstanbul Kartal Sahili'nde ortalık karıştı... Seyyar satıcılar ile zabıta ekipleri arasında arbede yaşandı. Seyyar satıcıların malzemeleri, zabıta ekipleri tarafından toplandı. Yaşanan gerginlik çevredeki bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Olay, Kartal sahilinde geçtiğimiz Çarşamba günü saat 23.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre şikâyet üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, sahilde belediyeden izinsiz satış yapan seyyar satıcıların tezgahlarını kaldırmak istedi. Tezgahlarını vermemek için direnen seyyar satıcılar ile zabıta ekipleri arasında arbede yaşandı. O anlar çevredeki bir vatandaş tarafından görüntülendi. Zabıta ekipleri daha sonra, seyyar satıcıların tezgahlarını topladı. Yaşanan olayda bir seyyar satıcının zabıta ekiplerinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

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Kartal Sahil'i karıştı: Satıcılar ile zabıta arasında arbede
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