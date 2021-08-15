Kastamonu’da mucize kurtuluş: Öldüğümü sanmışlar!

'ÖLDÜĞÜMÜ DÜŞÜNMÜŞLER'



Enes Aksoy, marketin öne ve arka kısmından suların yükseldiğini söyleyerek "Kendimi malzemelerin üzerine attım. Sular gitgide yükselmeye başladı. Az bir mesafe kaldı. Camlar patladı üzerime. Bir şekilde kendimi dışarıya attım. Balkona tutunmaya çalıştım. Sonra yanda pencerenin demirliklerine tutunduktan sonra yukarı çıktım. Binada kimse yokmuş. Beni kimse içeriye alamadı. O sırada üzerime ağaçlar ve arabalar geliyordu. O sırada bir ağaç buldum kendime. Camı kırdım, bir şekilde içeri girdim. Evin içinde de sular dolmaya başlayınca kendime çıkacak yer aradım. Arka tarafta yangın merdiveni olduğunu fark ettim. Yangın merdiveninden son kata ulaştım. Ben binanın arka tarafına çıktığım esnada ön taraftakiler bana ulaşamayınca seslenmişler. Ses vermeyince öldüğümü düşünmüşler" dedi.