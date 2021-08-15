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Giriş Tarihi: 15.8.2021 17:43

Mehmet Özhaseki'nin dayısı Mehmet Menfaatli hayatını kaybetti

İHA
Mehmet Özhaseki’nin dayısı Mehmet Menfaatli hayatını kaybetti

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin dayısı Mehmet Menfaatli hayatını kaybetti. Merhum Mehmet Menfaali’nin cenazesi ikindi namazına müteakip Hulusi Akar Camide kılınan cenaze namazının ardından asri mezarlıkta toprağa verildi.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin 76 yaşındaki dayısı Mehmet Menfaatli, yaşlılığa bağlı hastalıkları nedeni ile evinde hayatını kaybetti.

Merhum Mehmet Menfaali'nin cenazesi ikindi namazına müteakip Hulusi Akar Camide kılınan cenaze namazının ardından asri mezarlıkta toprağa verildi.

Cenaze namazına Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, AK Parti Kayseri Milletvekilleri İsmail Tamer ve İsmail Emrah Karayel, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, belediye başkanları, protokol üyeleri ve vatandaşların katıldı.

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Mehmet Özhaseki'nin dayısı Mehmet Menfaatli hayatını kaybetti
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