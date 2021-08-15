Ormancının ‘Cennetten mi geldiniz?’ sözleri gündem oldu

Ege ve Akdeniz'de başlayan yangınlara ilişkin, başts Orman Genel Müdürlüğü ekipleri olmak üzere, yangınlara müdahale edebilecek tüm kurumlar ve vatandaşlar alevlerin sönmesi için seferber oldu. Muğla'da ormancı tarafından çekilen bir görüntü sosyal medyada gündem olurken binlerce beğeni aldı.

'NEREDEN GELDİNİZ CENNETTEN Mİ DÜŞTÜNÜZ'

Muğla'nın Çövenli Ayyolu mevkiinde bulunan bir ormancı tarafından çekilen görüntü duygulandırdı. Orman yangınına müdahale etmek için TOMA'larla gelen polis ekiplerini cep telefonu ile kaydeden ormancı videosunda, "Siz kimsiniz? Nereden geldiniz ya? Cennetten mi düştünüz?" ifadelerini kullandı. Videonun devamında ormancı, "Allah gönderdi" diyen bir başka arkadaşını desteklercesine "Böyle bir şey yok. Öyle bir zamanda geldiniz ki" şeklinde konuştu.