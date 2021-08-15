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Giriş Tarihi: 15.8.2021 12:58

Ormancının ‘Cennetten mi geldiniz?’ sözleri gündem oldu

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Ormancının ‘Cennetten mi geldiniz?’ sözleri gündem oldu

Orman yangınına müdahale etmek için bölgeye giden TOMA’ları gören ormancının “Cennetten mi düştünüz?” sözleri sosyal medyada gündem olurken izleyenleri duygulandırdı.

Ege ve Akdeniz'de başlayan yangınlara ilişkin, başts Orman Genel Müdürlüğü ekipleri olmak üzere, yangınlara müdahale edebilecek tüm kurumlar ve vatandaşlar alevlerin sönmesi için seferber oldu. Muğla'da ormancı tarafından çekilen bir görüntü sosyal medyada gündem olurken binlerce beğeni aldı.

'NEREDEN GELDİNİZ CENNETTEN Mİ DÜŞTÜNÜZ'

Muğla'nın Çövenli Ayyolu mevkiinde bulunan bir ormancı tarafından çekilen görüntü duygulandırdı. Orman yangınına müdahale etmek için TOMA'larla gelen polis ekiplerini cep telefonu ile kaydeden ormancı videosunda, "Siz kimsiniz? Nereden geldiniz ya? Cennetten mi düştünüz?" ifadelerini kullandı. Videonun devamında ormancı, "Allah gönderdi" diyen bir başka arkadaşını desteklercesine "Böyle bir şey yok. Öyle bir zamanda geldiniz ki" şeklinde konuştu.

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Ormancının ‘Cennetten mi geldiniz?’ sözleri gündem oldu
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