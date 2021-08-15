Sel bölgelerinde yoğun mücadele sürüyor: Kayıp sayısı 77

Türkiye afetlerle boğuşmaya devam ediyor. Batı Karadeniz bölgesinde 11 Ağustos günü akşam saatlerinde başlayan aşırı yağışlara bağlı olarak Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta sel ve su baskınları meydana geldi. Bartın'da Ulus, Kastamonu'da Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı ile Sinop'ta Ayancık selden en fazla etkilenen yerler oldu. Felaketin 5. gününde, yaşanan sel nedeniyle Kastamonu'da 49, Sinop'ta 9, Bartın'da 1 vatandaş olmak üzere toplamda 59 vatandaş hayatını kaybetti. Ayrıca, sel felaketinden yaralanan 8 vatandaşında tedavilerine hastanelerde devam ediliyor.

77 KİŞİNİN KAYIP İHBARI YAPILDI

Güncel ihbar rakamı Kastamonu, Sinop ve Bartın'da 77 olarak öğrenilirken, bölgede yürütülen çalışmalarda AFAD, Genelkurmay Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma, 112, UMKE, Karayolları Genel Müdürlüğü, DSİ, Belediyeler, İl Özel İdaresi, sivil toplum kuruluşları ve AFAD Gönüllülerinin personel ve araçları görev yapıyor. İl bazında bakıldığında, Kastamonu'da 4 bin 365 personel, 540 araç, 32 ambulans, 1 helikopter, 1 JİKU, 1 drone, 1 İHA, 3 AFAD mobil koordinasyon TIR'ı, 1 mobil mutfak tırı, 1 mobil harekat merkezi, 514 iş makinesi, 15 vidanjör, 1 mobil enerji aracı, 52 bobcat, 8 cenaze aracı, 33 bot ve 61 motopomp, 3 dalgıç pompa, 20 jeneratör, 4 kepçe, 14 arama köpeği ve 5 bin kişi kapasiteli sahra mutfak, Sinop'ta 2 bin 418 personel ile 20 helikopter, 304 araç, 1 AFAD mobil koordinasyon TIR'ı, 1 mobil mutfak, 33 ambulans, 16 UMKE, 238 iş makinası, 1 JİKU, 1 vidanjör, 9 bot ve 18 motopomp, 8 dalgıç pompa, 5 arama köpeği, bin 500 kişi kapasiteli sahra mutfak, Bartın'da bin 225 personel, 108 araç, 7 ambulans, 1 UMKE, 88 iş makinası, 1 jeneratör, 2 motopomp ve bin 500 kişi kapasiteli sahra mutfak arama-kurtarma ve bölgedeki afetzedelere yardım için bulunuyor.

GÖNÜLLÜLER VE KIZILAY BÖLGEDE

Türk Kızılay tarafından toplam 223 personel/gönüllü, 9 ikram aracı ve 54 araç sel bölgelerinde görev yaparken, bu araçlar 93 bin 770 sıcak yemek, 44 bin 952 kumanya, 49 bin 730 ikramlık malzeme dağıtımı gerçekleştirdi. Ayrıca, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Sinop'a 1 Mobil Mutfak TIR'ı sevk edilirken, burada afetzedeler için yemek pişirme ve dağıtım hizmetine başlandı. Öte yandan, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Kastamonu'ya 1 Mobil Mutfak TIR'ı sevk edilirken, afetzedeler için yemek pişirme ve dağıtım hizmetine başlandı.

HELİKOPTERLE TAHLİYE SÜRÜYOR

Bartın'ın Ulus İlçesinde sel afeti sonrası 359 afetzede güvenli bölgelere tahliye edilirken, Kastamonu'da toplamda bin 480 vatandaşın tahliye edildiği, tahliye edilen vatandaşlardan 372'sinin yakınlarının yanına tahliye edildiği öğrenildi. Ayrıca, Sinop'un Ayancık ilçesi ve mahallelerinden 539 afetzede 2 helikopter aracılığıyla tahliye edilirken, tahliye edilen 533 afetzededen 469'u yakınlarının yanına tahliye edildi.

AFADZEDELER ÇADIRDA BARINIYOR

Kastamonu'da acil barınma ihtiyacının karşılanması için öğrenci yurtlarında 3 bin 707 kişilik kapasite ayrılırken, 814 vatandaşa barınma hizmeti veriliyor. Ayrıca, çeşitli noktalarda AFAD tarafından kurulan çadırlarda da 382 afetzede kalıyor. Sinop'ta acil barınma ihtiyacının karşılanması için öğrenci yurtlarında 2 bin 733 kişilik kapasite bulunurken, 146 vatandaşa barınma hizmeti sunuluyor. Bartın'da acil barınma ihtiyacının karşılanması için öğrenci yurtlarında 3 bin kişilik kapasite ayrılırken, 22 vatandaşa barınma hizmeti sunuluyor.

23 MİLYON ÖDENEK GÖNDERİLDİ

AFAD tarafından Kastamonu'ya 5 Milyon lira, Sinop'a 3 Milyon lira ve Bartın'a 2 Milyon lira acil yardım ödeneği gönderilirken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan da Kastamonu'ya 5 Milyon, Sinop'a 3 milyon ve Bartın'a 2 milyon lira ödenek gönderildi. Ayrıca, Bartın'a İller Bankası tarafından altyapı hasarının giderilmesi için 3 Milyon lira ödenek aktarılırken, bu kapsamda sel bölgelerine toplamda 23 milyon lira nakdi ödenek gönderildi.

Bartın genelinde elektrik verilemeyen köy kalmazken, Kastamonu genelinde farklı ilçelerde 36 köye ve Sinop'ta 56 köye şu anda elektrik verilemiyor. Samsun AFAD, Kastamonu'ya 1 mobil enerji aracı sevk ederken, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 13 jeneratör, Azdavay'da 1 jeneratör sahada aktif olarak kullanılıyor. Sinop'un Ayancık ilçesinde çeşitli büyüklükte 32 adet jeneratör hazırlanırken, bu jeneratörlerden 29'u aktif durumda kullanılıyor.

DÖNMEZ : "İLK DEFA HAVADAN JENERATÖR NAKLEDİLDİ"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kastamonu Bozkurt'ta sel nedeniyle ulaşılamayan Sakızcılar ve Kestane Sökü köylerine Türkiye'de ilk defa havadan jeneratör naklederek elektrik verildiğini açıkladı. Dönmez "Zorlukları hep birlikte el ele aşacağız" dedi.