Sel ve heyelan Ardahan’ı da vurdu

ARDAHAN
'IN Göle
ilçesinde etkili olan sağanak yağış Kuytuca ve Toptaş mahallelerinde sele neden oldu. Mahalle içerisinde geçen derenin taşması ekili alanlara zarar verirken, vatandaşlar sel sularının evleri etkilememesi için seferber oldu. Göle-Kars
Devlet Karayolu Balçeşme mevkiinde ise ani sağanak yağış nedeniyle tepelik kısımda bulunan toprak ve taşların yola sürüklenmesi sonucu heyelan meydana geldi. Karayolu, Jandarma kontrolünde geçici olarak trafiğe kapatıldı. Kars'ta da şiddetli yağış etkili oldu.