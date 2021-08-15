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Giriş Tarihi: 15.8.2021

Sel ve heyelan Ardahan’ı da vurdu

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Sel ve heyelan Ardahan’ı da vurdu
ARDAHAN'IN Göle ilçesinde etkili olan sağanak yağış Kuytuca ve Toptaş mahallelerinde sele neden oldu. Mahalle içerisinde geçen derenin taşması ekili alanlara zarar verirken, vatandaşlar sel sularının evleri etkilememesi için seferber oldu. Göle-Kars Devlet Karayolu Balçeşme mevkiinde ise ani sağanak yağış nedeniyle tepelik kısımda bulunan toprak ve taşların yola sürüklenmesi sonucu heyelan meydana geldi. Karayolu, Jandarma kontrolünde geçici olarak trafiğe kapatıldı. Kars'ta da şiddetli yağış etkili oldu.
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Sel ve heyelan Ardahan’ı da vurdu
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