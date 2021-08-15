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Giriş Tarihi: 15.8.2021

Siirt’te mühimmat ele geçirildi

Siirt’te mühimmat ele geçirildi
Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda patlayıcı, silah, mühimmat, örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Yassıdağ (Ciraf) bölgesinde teröristlerce kullanıldığı değerlendirilen sığınak ve mağaralarda 26 el bombası, 4 roketatar mühimmatı, 5 piyade tüfeği, 3 bin 624 fişek, 23 şarjör ve 10 kilo el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan patlayıcı madde ile örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Malzemelerden delil niteliği taşıyanlar muhafaza altına alındı, diğerleri ise Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timi (METİ) tarafından olay yerinde kontrollü imha edildi.
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Siirt’te mühimmat ele geçirildi
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