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Giriş Tarihi: 15.8.2021 23:33 Son Güncelleme: 15.8.2021 23:37

Şırnak'ta ambulans çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı

AA
Şırnak’ta ambulans çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı

Şırnak Valiliği, kentte iki gün önce ambulans çaldığı öne sürülen Siirt nüfusuna kayıtlı zanlının tutuklandığını bildirdi

Valilikten yapılan açıklamada, 13 Ağustos'ta 112 Acil Sağlık Hizmetleri Birimine ait bir ambulansın çalındığı belirtildi.

Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldığı ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Emniyet birimlerinin takibi ve gerekli müdahaleleri yapması neticesinde durdurulup yakalanan ve cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınan, Siirt nüfusuna kayıtlı olduğu ve çeşitli suçlardan adli kayıtlarının bulunduğu tespit edilen F.B. isimli şahıs, cumhuriyet savcılığı tarafından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanmıştır. Konu ile ilgili olarak başlatılan adli ve idari tahkikat devam etmektedir."

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Şırnak'ta ambulans çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı
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