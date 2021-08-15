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Haberler Gündem Haberleri Son Dakika 15 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı mı? 15 Ağustos korona tablosu ile bugünkü Türkiye güncel vaka sayısı - vefat sayısı verileri
Giriş Tarihi: 15.8.2021 20:17 Son Güncelleme: 15.8.2021 20:17

Son Dakika 15 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı mı? 15 Ağustos korona tablosu ile bugünkü Türkiye güncel vaka sayısı - vefat sayısı verileri

Son Dakika 15 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı mı? 15 Ağustos korona tablosu ile bugünkü Türkiye güncel vaka sayısı - vefat sayısı verileri

Dünya genelinde 2020 yılının ilk aylarından bu yana etkilerini gösteren covid-19 pandemisine ilişkin ülkemizde son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Pandeminin ilk günlerinden bugüne kadar geçen süre içerisinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden ve Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi aracılığıyla paylaşılan en son Türkiye corona virüs tablosu verilerine göre bugün corona virüsü testi uygulanan 19 bin 949 kişi tedavi altına alındı. Bugünkü Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve vefat rakamları merak konusu olarak 15 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı mı, corona virüsü son dakika vaka sayısı kaç oldu? sorularına cevap aranıyor. Sağlık Bakanlığı son dakika 15 Ağustos koronavirüs tablosu ve corona virüsü son dakika vaka sayısı-vefat eden sayısı detayları.

Sağlık Bakanlığı son dakika 15 Ağustos koronavirüs tablosu detayları. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılıyor. "15 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorusuna yanıt aranmaya devam ediliyor.

15 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU İLE CORONA VİRÜSÜ SON DAKİKA VAKA SAYISI

Sağlık Bakanlığı son dakika 15 Ağustos koronavirüs tablosu verileri açıklandı. Bakanlık tarafından açıklanan bugünkü corona virüsü vaka - vefat sayısı verileri şöyle;



14 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 19 bin 949

VEFAT SAYISI: 145

İYİLEŞEN SAYISI: 15 bin 364

13 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 21 bin 372

VEFAT SAYISI: 157

İYİLEŞEN SAYISI: 16 bin 492

12 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 22 bin 261

VEFAT SAYISI: 138

İYİLEŞEN SAYISI: 15 bin 685

11 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 27 bin 356

VEFAT SAYISI: 128

İYİLEŞEN SAYISI: 16 bin 363

10 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 26 bin 597

VEFAT SAYISI: 124

İYİLEŞEN SAYISI: 14 bin 954

9 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 23 bin 731

VEFAT SAYISI: 117

İYİLEŞEN SAYISI: 7 bin 365

8 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 22 bin 699

VEFAT SAYISI: 108

İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 835

7 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 25 bin 100

VEFAT SAYISI: 112

İYİLEŞEN SAYISI: 6 bin 758

6 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 23 bin 957

VEFAT SAYISI: 101

İYİLEŞEN SAYISI: 6 bin 941

5 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 24 bin 297

VEFAT SAYISI: 108

İYİLEŞEN SAYISI: 6 bin 636

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Son Dakika 15 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı mı? 15 Ağustos korona tablosu ile bugünkü Türkiye güncel vaka sayısı - vefat sayısı verileri
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