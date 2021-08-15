Son dakika: 15 Ağustos koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum...

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Eskişehir, Tekirdağ ve Yalova oldu. En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Gümüşhane, Batman, Bingöl, Iğdır ve Bayburt olarak sıralandı.

13 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU:

13 Ağustos'ta açıklanan verilere göre, 21 bin 372 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 157 oldu. Bir günde toplam 285 bin 242 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 16 bin 492 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 70,41 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 52,21 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 82 milyon 621 bin 415'e yükseldi.