Son dakika | Bakan Akar açıkladı: 24 saat içinde 22 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptığı son dakika açıklamasında; "Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 14, Hava Kuvvetlerimizin Gara'ya harekatında 6, Hakurk'ta 2 olmak üzere 24 saat içinde 22 terörist etkisiz hale getirildi." dedi.
Bakan Akar açıklamalarına şu şekilde devam etti:
Her gün 150'den fazla bölgede pusu ve keşif faaliyeti gerçekleştiriliyor. Termal gece görüş cihazları dahil bin civarında keşif gözetleme vasıtamızla faaliyet gösteriyoruz. Hudutta her zamankinden çok daha yoğun bir şekilde tedbir alındığını, hududun kontrolünün daha da etkin olduğunu herkesin bilmesi lazım.
2 GEMİ YOLA ÇIKTI
"Sinop Türkeli'nde devam eden kurtarma çalışmalarına destek sağlamak, mahsur kalan vatandaşlarımızın ve araçlarının tahliyesi için görevlendirdiğimiz iki gemimiz yola çıktı."
Ayrıntılar geliyor...