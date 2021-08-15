Son dakika | Bakan Akar açıkladı: 24 saat içinde 22 terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Akar açıklamalarına şu şekilde devam etti:

Her gün 150'den fazla bölgede pusu ve keşif faaliyeti gerçekleştiriliyor. Termal gece görüş cihazları dahil bin civarında keşif gözetleme vasıtamızla faaliyet gösteriyoruz. Hudutta her zamankinden çok daha yoğun bir şekilde tedbir alındığını, hududun kontrolünün daha da etkin olduğunu herkesin bilmesi lazım.