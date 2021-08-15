Son dakika | Başkan Erdoğan’dan önemli açıklama: Millilik oranımız yüzde 80 oldu

AFGAN GÖÇÜNÜN ÖNLENMESİNDE PAKİSTAN'IN ROLÜ BÜYÜK

Son dönemde çatışmaların yoğunlaştığı Afganistan'a da barışın istikrarın gelmesi için de Pakistan'a hayati görevler düşüyor. Yeni bir göç dalgası ve çatışmaların şiddetlenmesi karşısında bu şekilde ancak mücadele edilebilir. Giderek yoğunlaşan ve İran üzerinden gelen bir Afgan göçmen dalgası ile karşı karşıyayız. Bunu önlemek için de Pakistan'la işbirliğini arttırarak sürdürmemiz gerekiyor.