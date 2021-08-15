Son dakika: MSB’nin köprü tankları Bozkurt’a ulaştı! Canla başla mücadele...

77 KİŞİNİN KAYIP İHBARI YAPILDI

Güncel ihbar rakamı Kastamonu, Sinop ve Bartın'da 77 olarak öğrenilirken, bölgede yürütülen çalışmalarda AFAD, Genelkurmay Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma, 112, UMKE, Karayolları Genel Müdürlüğü, DSİ, Belediyeler, İl Özel İdaresi, sivil toplum kuruluşları ve AFAD Gönüllülerinin personel ve araçları görev yapıyor. İl bazında bakıldığında, Kastamonu'da 4 bin 365 personel, 540 araç, 32 ambulans, 1 helikopter, 1 JİKU, 1 drone, 1 İHA, 3 AFAD mobil koordinasyon TIR'ı, 1 mobil mutfak tırı, 1 mobil harekat merkezi, 514 iş makinesi, 15 vidanjör, 1 mobil enerji aracı, 52 bobcat, 8 cenaze aracı, 33 bot ve 61 motopomp, 3 dalgıç pompa, 20 jeneratör, 4 kepçe, 14 arama köpeği ve 5 bin kişi kapasiteli sahra mutfak, Sinop'ta 2 bin 418 personel ile 20 helikopter, 304 araç, 1 AFAD mobil koordinasyon TIR'ı, 1 mobil mutfak, 33 ambulans, 16 UMKE, 238 iş makinası, 1 JİKU, 1 vidanjör, 9 bot ve 18 motopomp, 8 dalgıç pompa, 5 arama köpeği, bin 500 kişi kapasiteli sahra mutfak, Bartın'da bin 225 personel, 108 araç, 7 ambulans, 1 UMKE, 88 iş makinası, 1 jeneratör, 2 motopomp ve bin 500 kişi kapasiteli sahra mutfak arama-kurtarma ve bölgedeki afetzedelere yardım için bulunuyor.