SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı 18 yaş altı için harekete geçti: Bilim Kurulu’ndan flaş tavsiye kararı

VELİNİN İZNİ GEREKECEK

Aşılamayı yaş gruplarına göre kademeli olarak indiren Sağlık Bakanlığı'nın 18 yaş altına aşı uygulamasını da kademeli olarak başlatabileceği belirtiliyor. 16-18 ve 12-15 yaş grubunun bu doğrultuda aşılanabilecekleri ifade ediliyor. 12 yaş üstündeki çocukların aşılanmaları velilerinin iznine bağlı olacak.