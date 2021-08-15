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Giriş Tarihi: 15.8.2021 12:13 Son Güncelleme: 15.8.2021 12:17

SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı 18 yaş altı için harekete geçti: Bilim Kurulu'ndan flaş tavsiye kararı

BURAK ÇELİK BURAK ÇELİK
SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı 18 yaş altı için harekete geçti: Bilim Kurulu’ndan flaş tavsiye kararı

Eylül ayı itibariyle okullarda tam zamanlı yüz yüze eğitime geçileceğini açıklanırken, Sağlık Bakanlığı, 18 yaş altına aşılamanın başlanması için harekete geçti. Bilim Kurulu, 12-17 yaş arası çocukların aşılanması yönündeki kritik tavsiye kararını Kabine'ye sundu.

Eylül ayı itibariyle okullarda tam zamanlı yüz yüze eğitime geçileceğini açıklandı. Bununla beraber Sağlık Bakanlığı, 18 yaş altına aşılamanın başlanması için harekete geçti.

SON KARAR KABİNE TOPLANTISI'NDA VERİLECEK

Bilim Kurulu, 12-17 yaş arası çocukların aşılanması yönünde tavsiye kararını Kabine'ye sundu. 12 yaş üstü çocukların aşılanması için son karar yarın Kabine Toplantısı'nda verilecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yarın yapılacak Kabine Toplantısı'nda son haftalardaki aşılama ve vaka oranlarıyla ilgili sunum yapması bekleniyor. Bakan Koca'nın Bilim Kurulu'nda alınan tavsiye kararını da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak olan Kabine Toplantısı'nda sunacağı belirtiliyor. 12-17 yaş grubunun aşılanıp aşılanmayacağı yarınki toplantıda belli olacak.

VELİNİN İZNİ GEREKECEK

Aşılamayı yaş gruplarına göre kademeli olarak indiren Sağlık Bakanlığı'nın 18 yaş altına aşı uygulamasını da kademeli olarak başlatabileceği belirtiliyor. 16-18 ve 12-15 yaş grubunun bu doğrultuda aşılanabilecekleri ifade ediliyor. 12 yaş üstündeki çocukların aşılanmaları velilerinin iznine bağlı olacak.

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SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı 18 yaş altı için harekete geçti: Bilim Kurulu'ndan flaş tavsiye kararı
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