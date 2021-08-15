Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Sel felaketinde can kaybı 59'a yükseldi
Giriş Tarihi: 15.8.2021 12:46 Son Güncelleme: 15.8.2021 12:56

Son dakika: Sel felaketinde can kaybı 59'a yükseldi

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
Son dakika: Sel felaketinde can kaybı 59’a yükseldi

AFAD: Sel nedeniyle Kastamonu'da 49, Sinop'ta 9, Bartın'da 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.

Yapılan son dakika açıklamasında "Yaşanan sel nedeniyle 59 vatandaşımız (49 Kastamonu, 9 Sinop, 1 Bartın) hayatını kaybetmiştir. 8 vatandaşımızın tedavilerine hastanelerde devam edilmektedir." denildi.

İşte detaylar;

Kastamonu'nun Bozkurt ve Abana ilçelerinde etkili olan yağış sonrasında kent merkezleri sulara teslim oldu. 11 Ağustos'ta akşam saatlerinden itibaren Kastamonu'da etkili olan sağanak yağış sebebiyle birçok ilçede sel baskınları yaşandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta meydana gelen sel ve su baskınlarına ilişkin son bilgileri paylaştı. AFAD, Kastamonu'da yaşanan sel felaketinden dolayı yaşanan can kayıplarının 49'a yükseldiğini, Sinop'ta 9 vatandaşın ve Bartın'da da 1 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı. Ayrıca, 8 vatandaşın tedavilerine hastanelerde devam edildiği de bildirildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Sel felaketinde can kaybı 59'a yükseldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA