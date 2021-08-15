Son dakika: Sel felaketinde can kaybı 59’a yükseldi

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Kastamonu'nun Bozkurt ve Abana ilçelerinde etkili olan yağış sonrasında kent merkezleri sulara teslim oldu. 11 Ağustos'ta akşam saatlerinden itibaren Kastamonu'da etkili olan sağanak yağış sebebiyle birçok ilçede sel baskınları yaşandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta meydana gelen sel ve su baskınlarına ilişkin son bilgileri paylaştı. AFAD, Kastamonu'da yaşanan sel felaketinden dolayı yaşanan can kayıplarının 49'a yükseldiğini, Sinop'ta 9 vatandaşın ve Bartın'da da 1 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı. Ayrıca, 8 vatandaşın tedavilerine hastanelerde devam edildiği de bildirildi.