Van’da otobüsle göçmen kaçakçılığı yapan 7 kişi yakalandı

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Kaçakçıların kullandığı "şok evleri" diye tabir edilen metruk yapıların yıkılmasını sağlayan polis ekipleri, bu evlerde barındırılan göçmenleri de sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim ediyor.

Göçmenlerin batı illerine sevk edilmesini engellemek için denetimlerini sürdüren ekipler, yasa dışı geçişleri organize edenleri gözaltına alarak adli makamlara sevk ediyor.

Bu çalışmalar kapsamında düzensiz göçmenlerin yolcu otobüsleriyle batı illerine sevk edildiğini belirleyen ekipler, 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

200 düzensiz göçmenin yakalandığı operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı, 5'inin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 7'sinin otobüs şoförü, 4'ünün muavin, birinin de otobüs sahibi olduğu öğrenildi.