Yangınların ardından 6,5 milyonun üzerinde nakdi yardım yapıldı

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Muğla'da orman yangınlarından doğan zararların telafisi için Muğla Valisi Orhan Tavlı ve ilçe kaymakamlarıyla bir araya geldi.
Bakan Yardımcısı Ersoy; "Orman yangınları başladığı günden bu yana Sayın Bakanımız başta olmak üzere bakanlığımız üst yöneticileri sahadayız ve bütün imkanlarımızla milletimizin emrindeyiz" dedi.
Ersoy, "Bir ülkenin jandarmasının, emniyetinin, sahil güvenliğinin, bütün kurumlarının sadece kanunda tanımlı görevleriyle değil, her durumda milletinin hizmetinde olduğunu yaşadığımız şu zorlu günlerde gördük. Allah onlardan bin kere razı olsun. Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi "Allah'ın izniyle bu afetleri de aşacağız. Ne gerekiyorsa devlet olarak elimizden geleni süratle yapıp, küllerimizden inşallah yeniden ayağa kalkacağız." dedi.
PROJE ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI
"İnanıyoruz, bu yolda hep birlikteyiz ve birlikte başaracağız" diyen Ersoy, "Valiliğimizce orman yangınlarında zarar gören alanlarda yaraların sarılması için çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Muğla'nın 13 ilçesinde tespit edilen 113 ağır hasarlı binanın yıkılmasına karar verildi, bunlardan 35'i yıkıldı, yıkılan bir binanın yerine yenisinin yapımına başlandı, diğer binalarla ilgili proje çalışmaları sürüyor." diye konuştu. Ersoy ayrıca; 9 iş yeri, 32 aracın zarar gördüğünü ve 192 binanın da hafif hasarlı olduğunun tespit edildiğini belirtti.
6 MİLYON 690 BİN LİRA NAKDİ YARDIM
Vatandaşların acil ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla toplam 6 milyon 690 bin lira nakdi yardım yapıldığını belirten Muğla Valisi Orhan Tavlı ise "Armutalan, Osmaniye, Bayır, Turgut, Orhaniye, Hisarönü, Dereözü, Turunç, İçmeler mahallelerinde orman yangını sonrası yapılan çalışmalarla yaralarımız hızla sarılıyor.
Yangının başladığı günden itibaren 16 mobil baz istasyonumuzda 1785 hane ziyaret edilerek psiko-sosyal destek ekipleri tarafından 5 bin 967 vatandaşımıza psikolojik ilk yardım ve psiko-eğitim çalışmalarını kapsayan psiko-sosyal destek sağlandı. Ayrıca 1035 hayvanın tedavisi yapıldı, hayvancılık faaliyetlerinin devam edebilmesi için 638 bin 630 kilogram kaba yem, 464 bin 810 kilogram kesif yem üreticilere ulaştırıldı.
MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI
Öte yandan 14 gün boyunca devam eden Muğla yangınlarında kahramanca görev yapan, gördüğü her ateşe anında müdahale ederek birçok yangını söndüren emniyet takviye hazır kuvvet ve toma personeli yangınların kontrol altına alınmasının ardından törenle görev yaptıkları bölgelere uğurlandı.