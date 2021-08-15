Yangınların ardından 6,5 milyonun üzerinde nakdi yardım yapıldı

Ersoy, "Bir ülkenin jandarmasının, emniyetinin, sahil güvenliğinin, bütün kurumlarının sadece kanunda tanımlı görevleriyle değil, her durumda milletinin hizmetinde olduğunu yaşadığımız şu zorlu günlerde gördük. Allah onlardan bin kere razı olsun. Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi "Allah'ın izniyle bu afetleri de aşacağız. Ne gerekiyorsa devlet olarak elimizden geleni süratle yapıp, küllerimizden inşallah yeniden ayağa kalkacağız." dedi.