120 dakika 8 can kurtarıldı! SABAH o anlara tanıklık etti

Günlerdir kurtarılmayı bekleyen vatandaşların gözlerindeki endişe kurtarma ekiplerinin bölgeye ulaşmasıyla mutluluğa döndü.
Mahsur kalan 3 vatandaşın kurtarılması sırasında arazinin zor ve engebeli olması nedeniyle pilot tek teker iniş yaparak sel nedeniyle 4 gündür mahsur kalan vatandaşları kurtarması ise mücadelenin ne kadar canla başla yapıldığını gösterdi.
Batı Karadeniz Bölgesinde yaşanan sel felaketi nedeniyle mahsur kalan ve kurtarılmayı bekleyen vatandaşları havadan tahliye çalışmaları devam ediyor. Sinop. Bartın ve Kastamonu bölgelerinde toplam 16 helikopter, mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için adeta canla başla çalışıyor.
Bölgede Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait helikopterler ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı helikopterler uçuş yapıyor. Gece ve gündüz uçuş kabiliyeti olan helikopterler günlük ortalama 7 saat uçuş gerçekleştiriyor.
Her bir uçuş yaklaşık 1.5 saat gerçekleştirilirken, gelen ihbarlar titizlikle inceleniyor, yapılan planlamanın ardından hızla bölgeye intikal ediliyor. Müthiş bir iletişim ile mahsur kalan vatandaşlar kurtarılırken, arama kurtarma ekiplerinin özverili çalışması insanlara umut oluyor.
4 GÜNDÜR ARAZİDE MAHSUR KALMIŞLARDI
SABAH muhabiri İlker Turak, Jandarma Genel Komutanlığı'nın arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Uçuşlar 2 pilot ve 2 teknisyen olmak üzere toplam 4 personel ile gerçekleştiriliyor.
Kriz merkezinden gelen ihbarlar üzerine titiz bir çalışma ve planlama ile sel bölgesinde mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için ekipler harekete geçiyor.
Sinop Havalimanı'ndan havalanan helikoptere ilk olarak temel gıda maddeleri yüklendi. Ardından ilk durak selden etkilenen Sinop'un Ayancık ilçesi oldu.
Ekipler buraya iniş yaparak AFAD ekiplerine temel gıda maddelerini teslim etti. Ardından HES çalışanı 2 personelin selden dolayı Bozkurt ilçesi Kestanesökü Köyü'nde mahsur kaldığı ihbarını alan ekipler acil bir şekilde bölgeye geçti.
Bölgede yapılan arama tarama çalışmaları sonucu 2 HES personeli 4 gündür mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı ve güvenli bölgeye intikal ettirildi.
ÇOCUKLAR ANNELERİNE KAVUŞTU
Bir sonraki durak ise selden en çok zarar gören Bozkurt ilçesi oldu. Burada da yaşanan sel felaketinde mahsur kalan biri yatalak hasta olmak üzere toplam 3 vatandaş kurtarıldı.
Bu kurtarma çalışmasında pilot arazinin engebeli olması, kuyruğun emniyette olması, dar alan sorunu ve selden dolayı çökme ihtimaline karşı bölgede mahsur kalan vatandaşları kurtarmak adına zorlu araziye tek teker iniş yaptı.
4 gündür bulundukları bölgede mahsur kaldıklarını belirten vatandaşlar, çok korktuklarını ve endişenin, korkunun yerini şimdi sevincin aldığını söylediler.
Bozkurt'tan alınan 3 vatandaş Abana'da güvenli bölgeye intikal ettirildi ve orada UMKE ekipleri kurtarılan vatandaşları teslim aldı.
Yaşanan sel felaketi sırasında Çatalzeytin'de bulunan 3 epilepsi hastası çocuğun annelerinden ayrı bölgede kaldığı haberini alan ekipler acil olarak Çatalzeytin'e hareket etti.
Çatalzeytin'de yollar ulaşıma kapandığı için sel felaketinin yaşandığı sırada özel bir eğitim ve rehabilitasyon merkezinde bulunan çocuklar burada mahsur kaldı.
Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı ekipler 4 gündür bölgede annelerinden ayrı kalan çocukları alarak Türkeli'ye yani annelerinin yanına bıraktı. Toplam 120 dakikalık uçuşta Jandarma ekipleri 8 can kurtardı, insanlara umut oldu.
GIDA MADDELERİ TAŞINDI
Kurtarma faaliyetlerinin yanı sıra, bir kayıp ihbarının gelmesi üzerine Jandarma Arama Kurtarma ve UMKE'den balık adamları alan helikopterler, bölgeye intikal ettiriyor ve orada yapılan çalışmaların ardından geri alıyor.
Ulaşıma kapalı olan bölgelere temel gıda maddesi ulaştırılıyor. İletişimde bir sorun oluşmaması için telekomünikasyon şirketlerinden gelen personel çalışma yapılacak bölgeye intikal ettiriliyor.
Özellikle diyaliz hastası olan ve birkaç günde bir hastaneye giderek tedavi görmesi gereken vatandaşlar düzenli olarak bulundukları bölgeden helikopter ile alınıyor ve tedavi gördükleri hastanelere bırakılıyor.
Her uçuşta selden etkilenen bölgelerin fotoğrafları çekiliyor ve uçuş bittikten sonra da bir şey atlamamak adına o fotoğraflar tekrar inceleniyor. Yani bölgede çok titiz bir çalışma yürütülüyor. En çok şikayet ise elektrik kesintilerine bağlı haberleşememe üzerine geliyor.
Ekipler, sorunun giderilmesi için teknik personeli sahaya indiriyor ve işi bitince oradan geri alıyor.Diğer yandan bölgede JİKU (İnsanlı Keşif Uçağı) da görev yapıyor.
Selin yaşandığı bölgede keşif yapan uçaklar, mahsur kalan bir vatandaş gördüklerinde ekiplere koordinat bildiriyor ve ardından kurtarma çalışması başlatılıyor.