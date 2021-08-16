120 dakika 8 can kurtarıldı! SABAH o anlara tanıklık etti





Her uçuşta selden etkilenen bölgelerin fotoğrafları çekiliyor ve uçuş bittikten sonra da bir şey atlamamak adına o fotoğraflar tekrar inceleniyor. Yani bölgede çok titiz bir çalışma yürütülüyor. En çok şikayet ise elektrik kesintilerine bağlı haberleşememe üzerine geliyor.