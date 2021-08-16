Afganistan’dan tahliye edilen Türk vatandaşları yaşadıklarını anlattı: Uçak havalanmadı, bizi bırakmadılar

Biz de uçaktan onları gördük. THY uçağının önüne gelen olmadı. Uçakta bekledik, geç kalktık. Bizim uçağın etrafında oturma eylemi olmadı. Üç dört saat uçakta bekledik. Ben orada öğretmenim. Öğrencilerimle irtibattaydım. Onlarla sürekli whatsapp ile görüşüyordum. Şehir içinde şimdilik çatışma ya olmadı ya da çok az oldu. Havaalanları, bankalarda yoğunluk oldu. Onun dışında sessiz olduğunu duydum. Karantina varsa yapmamız gerekeni yapacağız. Ben Eskişehir'e döneceğim." dedi.