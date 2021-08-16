Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Alman hükümetinden flaş Lufthansa kararı
Giriş Tarihi: 16.8.2021 11:19 Son Güncelleme: 16.8.2021 11:31

Alman hükümetinden flaş Lufthansa kararı

AA
Alman hükümetinden flaş Lufthansa kararı

Almanya'da hükümet almış olduğu kararla Lufthansa'da sahip olduğu yüzde 20 hissesinin yüzde 5'e varan kısmını satmayı planladığını açıkladı.

Almanya'da hükümetin oluşturduğu Ekonomik İstikrar Fonu'ndan (WSF) yapılan açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle zor durumda kalan Lufthansa'ya bir kurtarma paketi hazırlayarak hisse alan WSF'nin bu hisselerin en fazla yüzde 5'ini satacağı belirtildi.

WSF, yeni tip koranavirüsün (Kovid-19) sebep olduğu ekonomik krizde önemli Alman şirketlerine yardımcı olmak için kurulmuştu. Fon, Mayıs 2020'de Lufthansa'nın her biri 2,56 avro nominal değerde yüzde 20'lik hissesini (veya 300 milyon avro karşılığında) devralmıştı. Söz konusu hisselerin Alman borsasındaki güncel değeri 1 milyar avroyu aşıyor.

Uçuş sayısında Lufthansa’yı ikiye katladı

ARKADAŞINA GÖNDER
Alman hükümetinden flaş Lufthansa kararı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA