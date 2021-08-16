Ankara tek yürek oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın; Kastamonu, Sinop ve Bartın'ın afet bölgesi ilan edildiğini duyurmasının ardından Ankara yaraların sarılması ve mağdur vatandaşlarının karşılanması için yardım tırlarını afet bölgelerine sevk etti.

KEÇİÖREN BELEDİYESİ AFET BÖLGELERİNE 7 İŞ MAKİNESİ VE BİR TIR DOLUSU İÇME SUYU SEVK ETTİ

Ankara'nın ilçe belediyeleri Sinop, Bartın ve Kastamonu illerinde yaşanan sel felaketi için bölgeye yardım yağdırdı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok; afet bölgesi ilan edilen Kastamonu, Sinop ve Bartın'da yaraların sarılması için bu bölgelere Keçiören Belediyesi olarak 7 iş iş makinesi 2 tır, 2 kamyon ve yanı sıra vatandaşların temiz su ihtiyacının karşılanması için 1 tır dolusu içme suyu gönderdiklerini söyledi.

Turgut Altınok, "Yangında, selde her zaman el ele vererek, tek yürek olarak mağdur vatandaşlarımızın yanında olduk, bundan sonra da afet bölgelerimize her türlü maddi manevi hizmetlerimiz devam edecek. Rabbim bu tür felaketlerden ülkemizi, devletimizi ve milletimizi korusun. Sel felaketinde yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

BEYPAZARI BELEDİYESİ'NDEN KASTAMONU BOZKURT'A DESTEK

Beypazarı Belediyesi de, şiddetli yağışlar ve buna bağlı olarak oluşan selden etkilenen Kastamonu Bozkurt ilçesine destek eli uzattı.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan'ın talimatıyla 1 kamyon, 1 kepçe ve 2 personel ile bölgeye ulaşan ekip AFAD ile koordineli olarak çalışmalara katıldı.

Tuncer Kaplan; "Batı Karadeniz'de yaşanan sel afetinden dolayı üzgünüz, yaraları sarmak için biz de bölgeye ekip desteğinde bulunduk. Ekibimiz ihtiyaç olduğu süre boyunca bölgedeki çalışmalarda yer alacak. Bu vesile ile sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, aileleri ve yakınlarına baş sağlığı ve sabır diliyorum. Rabbim, bu tür afetlerden insanımızı, ülkemizi ve dünyamızı korusun" dedi.



POLATLI BELEDİYESİ BELEDİYEYE AİT KEPÇE VE KAMYONLARI BÖLGEYE GÖNDERDİ

Kastamonu'da meydana gelen sel felaketinin ardından başlatılan çalışmalara destek vermek amacıyla harekete geçen Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya; belediyeye ait kepçe ve kamyonları bölgeye gönderdi.

Mürsel Yıldızkaya; "Orman yangınlarımıza dair üzüntümüz henüz sıcaklığını korurken Karadeniz bölgemizde meydana gelen sel felaketi yüreklerimizi bir kez daha yaktı. Polatlı Belediyesi olarak yaralarımızı birlikte sarmak ve bölgede oluşan enkazı ortadan kaldırmak amacıyla kepçe ve kamyonlarımızı Kastamonu'ya uğurladık. Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Tekrarının yaşanmaması temennisiyle bölge halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

ÇELİK: "KAMYON VE 1 KEPÇEMİZİ BÖLGEYE GÖNDEREREK YARALARIMIZI BİRLİKTE SARMAYI HEDEFLEDİK"



Şereflikoçhisar Belediyesi; Kastamonu'da afet bölgesinde sürdürülen çalışmalara destek olunması amacıyla bölgeye 2 kamyon ve 1 kepçe gönderdi.

Memiş Çelik, Şereflikoçhisar Belediye Başkanlığı olarak imkanlar dahilinde yardım çalışmalarının sürdürüldüğünü ifade ederek; "Geçtiğimiz günlerde Muğla'ya 28 paletten oluşan gıda, hijyen ve su yardımlarımızı gönderdik, Kastamonu'da meydana gelen sel felaketinin ardından bölgedeki çalışmalara katkı sağlayabilmek adına 2 kamyon ve 1 kepçemizi bölgeye göndererek yaralarımızı birlikte sarmayı hedefledik" dedi.

Memiş Çelik; "Sel afetinin ardından hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum, bizim güçlü bir devletimiz, güçlü bir halkımız var en kısa sürede yaralarımızı hep birlikte saracağız, geçmiş olsun Kastamonu, dualarımız ve yüreklerimiz bir" ifadelerini kullandı.